У Чернігові додатково очищатимуть воду

У Чернігові воду у водогінних мережах додатково очищатимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання Чернігівського прес-клубу реформ начальник КП "Чернігівводоканал" Олександр ШКИНЬ.

За його словами, уже влітку вода з водозабору "Подусівка", що забезпечує водою половину обласного центру, проходитиме додаткове очищення. А.ШКИНЬ підкреслив, що останнім часом значно зросла кількість скарг мешканців Чернігова на якість питної води. Як пояснюють фахівці, причиною цього є вторинне забруднення води у водогінній мережі міста, адже Чернігів забезпечується водою з підземних джерел.

До споживачів вода подається через розгалужену систему водогонів, 96% яких складають сталеві і чавунні труби, в яких вода стає рудою і червоною, а на стінках труб утворюються жорсткі відшарування. Причиною таких процесів є агресивність води, яка вступає в контакт з поверхнею металевих труб і окисляє її. Це приводить до пошкодження водопровідних мереж міста і як наслідок – до аварійних ситуацій. За даними міської санепідстанції, за чотири місяці цього року відбулося майже 140 поривів труб, а минулого року – понад 570.

За наслідками лабораторних досліджень чернігівської води, проведених фахівцями Національного медичного університету ім. Богомольця, середня швидкість корозії, яку викликає вода водозаборів "Яловщина" і "Подусівка", згідно вимогам (СОУ ЖКГ 41.00 – 35077234.010:2008) є високою. Це небезпечний чинник, який є загрозою для здоров`я людини. Крім того, вода має підвищений вміст міді, свинцю, інших важких металів. Це відбувається через вимивання цих металів з труб.

А.ШКИНЬ бачить два шляхи поліпшення якості питної води. Перший – замінити всі труби на стійкі до корозії – з поліетилену чи неіржавіючої криці. Цей варіант вимагає значних витрат – 400 млн. грн.. і тривалий за часом.

Другий варіант, на думку А.ШКИНЯ, більш прийнятний. Це зниження агресивності води за допомогою застосування інгібіторів корозії. "Основні протикорозійні заходи визначає Держстандарт, - повідомив А.ШКИНЬ. – Згідно зі стандартами, нам потрібно застосовувати інгібітори корозії і електрохімічний захист. Перевагу слід віддавати інгібіторам, які здатні попереджати утворення нових відшарувань і видаляти вже існуючі".