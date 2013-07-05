Депутат пропонує розробити окрему Держпрограму енергоефективного вуличного освітлення

Народний депутат України Роман Ілик сьогодні під час сесії Верховної Ради України звернувся до Уряду із депутатським запитом щодо розробки та впровадження окремої Державної програми енергоефективного вуличного освiтлення населених пунктiв України.

«У значній частині населених пунктів система зовнішнього освітлення відсутня, в іншій – недостатня для забезпечення потреб мешканців та водіїв. Отримавши належно освітленні вулиці, ми, перш за все, вплинемо на зниження кількості ДТП та травмованих, а головне, загиблих у них людей. Також це зменшить статистику злочинних нападів на перехожих. Крім того, для перехожих комфортніше пересуватися освітленими населеними пунктами», - наголосив Роман Ілик.

За даними науковців, якісне зовнішнє освітлення підвищує продуктивність зору і істотно впливає на зниження кількості ДТП. Встановлено, що загальна кількість ДТП може бути зменшена на 30%, а на дорогах державного значення і в зонах особливої небезпеки (наприклад, на перехрестях) – на 45%.

Як повідомляв УНІАН, до 2020 року Україна має повністю перейти на світлодіодне освітлювання, що дозволить щорічно економити понад 30 млрд грн. Для реалізації цих завдань в Україні розроблена Державна цільова науково-технічна програма «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі" (на 2009-2015 рр, затверджена урядовою постановою ще у 2008 році). Програма, зокрема, передбачає налагодження виробництва вітчизняної світлодіодної продукції, а також реалізацію ряду пілотних проектів з модернізації системи освітлення з використанням новітніх енергоефективних технологій, до яких належить світлодіодна техніка. За розрахунками фахівців Національної академії наук, заміна в Україні 30 відсотків ламп розжарювання на світлодіодні джерела світла дасть можливість заощадити близько 13,8 млрд. Квт/г електроенергії на рік.

Крім того, зараз на доручення Президента України розробляється комплексна програма ефективного споживання енергії в комунальній сфері та у виробництві, яка, зокрема, передбачає широке впровадження енергозберігаючих світлодіодних систем.

Зараз за оцінками експертів, понад 20% виробленої в Україні електроенергії спрямовується на потреби освітлення. Уряд України підтримує діяльність з підвищення енергоефективності за допомогою певних регуляторних заходів, проте експерти зазначають, що загалом бракує коштів для запровадження широкомасштабних програм підвищення енергоефективності. Втім, на місцевому рівні реалізовуються пілотні проекти із заміни вуличних світильників на світлодіодні.

Довідка УНІАН. В Україні протяжність електричних мереж зовнішнього освітлення налічує 100 тис. км і 2 млн світлоточок. На зовнішнє освітлення було витрачено 245 млн грн. Середня собівартість витрат на утримання однієї світлоточки становить 224 грн. В Україні також практично відсутні автоматизовані системи управління освітленням. У Херсонськiй областi — 1 система, Тернопiльськiй - 2, Iвано-Франківськiй – 4, Львiвськiй – 4.

За різними оцінками, світлодіодні світильники дозволяють економити від 40% до 70% електроенергії. Окрім цього вуличні світлодіодні світильники мають цілий ряд переваг, серед яких висока світловіддача, безшумність під час роботи, відсутність стробоскопічного ефекту і вібрації, широкий діапазон робочих температур і живлячих напруг, стабільність сили світла у всьому діапазоні живлячих напруг, миттєве включення навіть при максимально негативних температурах, термін служби більше 20 років. Крім того, особливістю такого освітлення є те, що на нього не злітатимуться комахи, адже світлодіодні лампи не мають інфрачервоного та ультрафіолетового спектрів випромінювання.