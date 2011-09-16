Цьогоріч з вини вихователів у дитячих таборах загинула дитина

Київ. 16 вересня. УНІАН. Через відсутність контролю з боку працівників дитячих оздоровчих таборів сталися травмування 12 дітей, 1 дитина загинула. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

«Не завжди керівники дитячих закладів виважено ставляться до підбору кадрів. До роботи допускаються особи, які не мають практичного досвіду роботи з дітьми», - пояснюють у відомстві.

Зазначається, що «на захист прав дітей на оздоровлення та відпочинок прокурорами порушено 10 кримінальних справ».

Крім того, опротестовано 85 незаконних актів, внесено 570 приписів та подань, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 404 особи, з них 106 контролюючих органів, відшкодовано майже 1 млн. грн.

Майже у кожному другому оздоровчому закладі не забезпечено належного контролю за якістю харчування, термінами зберігання продуктів, правилами приготування їжі, зазначили в ГПУ.

Як наслідок, трапились масові харчові отруєння дітей у оздоровчих таборах «Альбатрос» (м. Севастополь), «Салют» (Запорізька область) та «Колос» (Чернігівська область). За цими фактами прокурорами зазначених регіонів порушено кримінальні справи, притягнуті до відповідальності посадовці органів контролю.

Крім того, більшість дитячих оздоровчих закладів користуються земельними ділянками без правоустановчих документів, позбавлені пільг щодо землекористування, з оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків та зборів.

Мають місце факти невідповідності статутів та положень про заклади вимогам Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Зокрема, безпідставно обмежується вік дітей, не передбачається укладання угод щодо їх страхування тощо. Такі випадки виявлялися у Волинській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Харківській областях та у Києві.

Через неналежне фінансування, погіршення матеріально-технічного стану, порушення вимог санітарно-гігієнічних правил улітку не функціонувало 27 дитячих закладів оздоровлення. Найбільше у АР Крим, Донецькій та Полтавській областях.

Так, у зв'язку з відсутністю коштів не працювали дитячі оздоровчі табори «Брусіно» (Донецька область), «Орлятко» (Черкаська область).

За таких підстав не оздоровлено жодної дитини у дитячому відділенні санаторію «Сімеїз» (АР Крим), у якому минулого року відпочивало понад 1 тис дітей.

«За втручання прокуратури Київської області попереджено перепрофілювання дитячого оздоровчого табору «Дніпро», - зазначили у Генпрокуратурі.

У державі потребують оздоровлення майже 5 млн дітей, з яких понад 20 % – діти пільгових категорій. За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України цього року оздоровлено 2,5 млн дітей, тобто половина.

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