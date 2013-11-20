Можна стверджувати, що КПК функціонує – МВС

Міністерство внутрішніх справ констатує зниження кількості арештів на 40% з моменту набуття чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом. Про це на прес-конференції повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Микола Чинчин.

За словами Микола Чинчина, у МВС очікують прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків». Це б дозволило зменшити навантаження на слідчих, зосередивши їх увагу на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.

За його словами, впродовж року з моменту набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом слідчими органів внутрішніх справ до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено понад 1,5 мільйони заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Це становить 98 % від загальної кількості зареєстрованих всіма правоохоронними органами. Щомісяця реєструється 130 тисяч правопорушень, за добу – майже 4,5 тисячі.

Кодексом закріплено принцип змагальності сторін, право особи на захист (участь у судовому провадженні виключно професійного захисника є обов’язковою), а також обов’язок прокурора та слідчого збирати не тільки докази обвинувачення, але й ті, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, прокурора наділено повноваженнями щодо здійснення нагляду за додержанням законів з початку здійснення досудового розслідування до його завершення.

Микола Чинчин зазначив, що МВС проводить цілеспрямовану роботу зі зменшення кількості осіб, які тримаються під вартою на стадії досудового слідства. Натомість Кодексом передбачено застосування нових видів запобіжних заходів – домашнього арешту, особистого зобов’язання та особистої поруки. Завдяки цьому домашній арешт на сьогодні вже застосовано відносно 5 тисяч підозрюваних.

Як наслідок, суттєво зменшилася кількість випадків обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – подібних рішень стало на 40% менше, ніж у минулому році.

«Люди знаходяться у звичайних для себе умовах, а не в місцях позбавлення волі», – зазначив керівник ГСУ.

За його словами, набуває поширення практика застосування до підозрюваних додаткового обов’язку – носіння електронних засобів контролю. Вже понад 200 осіб перебували під таким спостереженням, зараз таких громадян – 127. Щодо 18 осіб запобіжний захід було змінено через порушення ними визначених судом зобов’язань.

«З упевненістю можна стверджувати, що Кримінальний процесуальний кодекс функціонує, а міліція виконала покладені на неї завдання», – наголосив Микола Чинчин.