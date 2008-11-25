Крим закликали затягнути пояси

Окремі керівники місцевих органів влади Криму не зовсім розуміють суть фінансової кризи, вважає постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО.

Про це він заявив сьогодні під час засідання Консультаційної ради з метою вироблення шляхів мінімізації наслідків світової фінансової кризи на економіку Криму, повідомляє Представництво глави держави в АРК.

На думку Л.ЖУНЬКА, окремі керівники місцевих органів влади Кримської автономії мало приділяють уваги економії коштів, розробці економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії, організації аукціонів із продажу землі для наповнення бюджетів усіх рівнів. «Замість цього відзначається збільшення обсягу кредитування, виділення державних інвестицій для придбання техніки для окремих підприємств і інші дії, які в умовах кризи недоречні», - зазначив представник Президента в Криму.

За словами Л.ЖУНЬКА, у рамках антикризових заходів у Криму буде проводитись моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємств, спрямований на оперативне виявлення проблем для запобігання погіршення стану і банкрутства кримських підприємств.

Крім того, для збереження робочих місць і недопущення скорочення співробітників реального сектора економіки буде посилений моніторинг ринку праці.

Л.ЖУНЬКО зазначив, що за результатами фінансового моніторингу планується виробити рекомендації з проведення заходів для подолання впливу кризи в Криму, які направлять керівникам місцевих органів влади. При цьому, додав він, відповідні документи також будуть передані Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ для затвердження їх на вищому рівні.

Щодо мети Консультаційної ради, Л.ЖУНЬКО зазначив, що цей дорадчо-консультативний орган створений для опрацювання рекомендацій органам влади на рівні АРК щодо забезпечення захисту громадян від наслідків світової фінкризи, відновлення нормальної роботи фінансово-кредитної сфери, забезпечення режиму економії тощо. Л.ЖУНЬКО підкреслив, що Представництво Президента в Криму не має за мету будь-яким чином підмінити виконавчі органи влади.