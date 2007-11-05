Чорне море заселять устрицями

Зовсім скоро морську акваторію Севастополя можуть заполонити колонії гігантських устриць, кожна з яких може вирости розміром з велику грушу! Цьому посприяли Ганна Піркова і Людмила Ладигіна з відділу прикладної океанології і маріокультури Інституту біології південних морів, за що отримали золоту медаль, повідомляє ForUm.

Всесвітньої організації інтелектуальної власності при ООН у номінації «Кращому винахідникові-жінці».

Їх робота «Спосіб вирощування гігантських устриць у Чорному морі» викликала справжній фурор в науковому світі.

«Далекосхідні устриці, а саме цей вид ми взяли за основу нашого експерименту, мають 13 см завдовжки, тоді як чорноморські наполовину менші, - говорить автор розробки Ганна Піркова, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. - До того ж наші місцеві устриці виявилися чуткішими. Через будівництво молу в Севастопольській бухті припинився обмін води, і найбільші їх популяції загинули».

Суть нового методу розведення полягає в тому, що устрицю потрібно помістити в точно певний шар води і підтримувати спеціальними кормами з дрібних водоростей. На відміну від мідій, які здатні чіплятися хоч за бочку, хоч за мотузок, устриці утворюють свої «поля» тільки на плоскій поверхні. Тому спеціально для збільшення їх розмірів були придумані так звані «носії» - пластмасові ящики на зразок овочевих у супермаркетах. Там вони благополучно будуть рости і набирати вагу, пише «Комсомольська правда» - Україна».

Устриці - не тільки знаменитий делікатес, а й чудовий очищувач води, їх навіть називають молюсками-фільтрами. А Чорне море в Криму не завадило б хоч трохи почистити - і тут допоможуть спеціальні устричні ферми.

«Поки інститут має тільки одне таке експериментальне господарство в бухті Козачій, - говорить Олена Колесникова, вчений секретар Інституту біології південних морів. - Правда, вже розроблений план розвитку інфраструктури устричних ферм по всьому узбережжю Чорного моря. Будівництво п`яти з них обійдеться десь в 5 мільйонів гривень, проте вигода буде величезна - вони окупляться за декілька років. Адже крім очищення води чорноморські устриці зможуть скласти конкуренцію імпортним, що приведе до зниження цін на них. Якщо ті, що завозяться до нас зараз коштують від 36 гривень за кіло (з раковинами), то місцеві продаватимуться не дорожче 25 - 27 гривень. Адже м`ясо устриць дуже корисне, містить необхідні людині біологічно активні речовини і антиоксиданти».