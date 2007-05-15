З 15 по 20 травня проходитиме міжнародний фестиваль поезії “Київські лаври”

З 15 по 20 травня в Києві проходитиме Другий міжнародний фестиваль поезії “Київські лаври”.

Організаторами фестивалю виступає журнал культурного спротиву “Шо” за підтримки клубів «Бабуїн» та «Докер паб».

За інформацією організаторів, до Києва приїдуть близько 100 відомих українських, російських та білоруських поетів, які мешкають у Канаді, Чехії, Білорусі, Росії та Україні.

Зокрема, у фестивалі візьмуть участь Бахіт Кенжєєв, Сергій Жадан, Олексій Цвєтков, Ігор Римарук, Тімур Кібіров, Василь Герасим’юк, Дмитро А. Прігов, Олександр Ірванець, Ольга Фролова, Анатолій Дністровий, Дмитро Строцев, Ірина Євса, Андрій Хаданович, Олена Фанайлова, Михайло Айзенберг, Галина Крук, Остап Сливинський.

Крім поетів, на фестиваль приїдуть представники таких відомих російських видань як “Октябрь” та “Знамя”, а також відомі російські літературні критики.

Урочисте відкриття фестивалю почнеться 15 травня о 16:30 в київському Будинку кіно, а о 18:00 там же розпочнеться вечір української поезії. Вечір вестиме Сергій Жадан його супроводжуватиме музика групи «Qarpa», яка ще недавно називалась «Фактично Самі». Наступні поетичні вечори відбуватимуться в кав’ярні «Бабуїн» та клубі «Докер паб», закриття фестивалю пройде 20 травня на теплоході, що курсуватиме по Дніпру.