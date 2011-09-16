У Києві виставляють Шишкіна, Клевера, Шагала, Пікассо, Далі

З 16 по 23 вересня в київському міському музеї "Духовні скарби України" (вул. Десятинна, 12) відкрита виставка образотворчого мистецтва з приватних зібрань українських колекціонерів, які 24 вересня будуть виставлені на торги.

Класичний український та російський живопис XIX – початку XX ст. представлений творами видатних пейзажистів: Юлія Клевера, Івана Шишкіна, Сергія Васильківського, Петра Суходольського, Петра Левченка, Івана Шультце, Михайла Ерассі, Михайла Ткаченка.

Традиційно, у цьому сегменті зафіксовані й найвищі цінові показники.

Безперечно привертає увагу дуже ліричний «Весняний пейзаж із заходом сонця» (1891р.) Петра Суходольського – одного з найулюбленіших живописців російського імператора Олександра II. Полотно музейного рівня має найвищий естімейт в $150-200 тисяч.

Топ-лотом і прикрасою колекції також є картина «Геленджик» (кінець 1880-x рр., естімейт $130-160 тисяч) Сергія Васильківського, яка експонувалась на ювілейній виставці до 125-річчя художника (1979 р.) в Харківському художньому музеї та була опублікована в книзі «Большая коллекция русских художников» (третій випуск, Москва, 2008 р.). Твір походить із відомого зібрання та представляє надзвичайну колекційну цінність.

Серед кращих робіт, що репрезентують мистецтво художників-емігрантів першої половини XX ст., можна відзначити твори Олексія Грищенка, батька та сина Кричевських, Олександри Прегель, Давида Відгофа, Олександра Бенуа ді Стетто, великої княгині Ольги Романової.

Один з найбільш відомих українських авангардистів, який створив свій власний стиль під назвою «цвітодинамос» – це «український парижанин» Олекса Грищенко. На аукціон будуть виставлені дві роботи видатного майстра, які написані в 30-х роках XX ст. – «Краби» та «Збір врожаю».

На українських торгах уперше прозвучить ім’я представниці європейського модернізму Олександри Прегель. «Натюрморт із пляшкою віскі Jameson» представляє безперечний інтерес для колекціонерів. До від`їзду в Америку О.Прегель приймала активну участь у бурхливому житті російської богеми Парижу. Художниця була донькою Марії Цетлін, великої меценатки, образом якої надихалися Валентин Сєров, Олександр Яковлєв, Дієго Рівера. Наталія Гончарова називала О. Прегель своєю найулюбленішою ученицею, музою і другом.

Безумовним відкриттям для поціновувачів авангарду стане робота «Натурник» (1926 р.) Віри Єрмолаєвої. Серед художників російського авангарду ця особистість залишається мало не найбільш недооціненою. Так вийшло не лише через те, що вона була репресована в 1930-ті роки і загинула в таборі. Художниця, яку сам Малевич називав своєю «правою рукою», поступилася принципами супрематизму заради власних творчих пошуків.

У графічному творі однієї з культових постатей світової культури XX ст.. – Марка Шагала – відчувається одна з головних ідей всієї творчості майстра: любов долає відокремленість світу, несе в собі творче начало та здатна підносити над повсякденністю. Почуття польоту й висоти було лейтмотивом творчості Шагала. Плакат «Ніцца. Сонце. Квіти» (1962 р.) був створений на замовлення мерії Ніцци, і відтоді став візитівкою міста.

У торгах також візьмуть участь авторські літографії одіозних особистостей XX століття: Пабло Пікассо – «Король» і Сальвадора Далі – «Іспанія», «Яйця та метелики» (1980-ті рр.).

Українське мистецтво XX ст.. репрезентоване знаковими творами українських радянських класиків – Сергія Шишка, Федора Манайла, Йосипа Бокшая, Петра Столяренка, Віктора Зарецького та інших.

Родзинками та прикрасою цього блоку є декілька чудових творів Сергія Шишка.

Як відомо, художник усе своє життя жив і працював у Києві. Картину «Набережна Дніпра» (1964 р.), що експонувалася на виставці «Сергій Шишко» і була опублікована в однойменному каталозі виставки (Київ, 2006 р.) без перебільшень, можна назвати програмною в творчості митця.

Широко та яскраво представлений класичний західноєвропейський живопис: від надзвичайно цінного голландського натюрморту XVII ст.. до французьких галантних сцен XIX ст.. Картини, що прикрашали палаци та маєтки колекціонерів Старого Світу, стануть окрасою найбільш вишуканих новітніх інтер’єрів.