У Києві виставляють Шишкіна, Клевера, Шагала, Пікассо, Далі
З зібрань українських колекціонерів
З 16 по 23 вересня в київському міському музеї "Духовні скарби України" (вул. Десятинна, 12) відкрита виставка образотворчого мистецтва з приватних зібрань українських колекціонерів, які 24 вересня будуть виставлені на торги.
Класичний український та російський живопис XIX – початку XX ст. представлений творами видатних пейзажистів: Юлія Клевера, Івана Шишкіна, Сергія Васильківського, Петра Суходольського, Петра Левченка, Івана Шультце, Михайла Ерассі, Михайла Ткаченка.
Традиційно, у цьому сегменті зафіксовані й найвищі цінові показники.
Безперечно привертає увагу дуже ліричний «Весняний пейзаж із заходом сонця» (1891р.) Петра Суходольського – одного з найулюбленіших живописців російського імператора Олександра II. Полотно музейного рівня має найвищий естімейт в $150-200 тисяч.
|«Весняний пейзаж із заходом сонця», Петра Суходольського
Топ-лотом і прикрасою колекції також є картина «Геленджик» (кінець 1880-x рр., естімейт $130-160 тисяч) Сергія Васильківського, яка експонувалась на ювілейній виставці до 125-річчя художника (1979 р.) в Харківському художньому музеї та була опублікована в книзі «Большая коллекция русских художников» (третій випуск, Москва, 2008 р.). Твір походить із відомого зібрання та представляє надзвичайну колекційну цінність.
Серед кращих робіт, що репрезентують мистецтво художників-емігрантів першої половини XX ст., можна відзначити твори Олексія Грищенка, батька та сина Кричевських, Олександри Прегель, Давида Відгофа, Олександра Бенуа ді Стетто, великої княгині Ольги Романової.
Один з найбільш відомих українських авангардистів, який створив свій власний стиль під назвою «цвітодинамос» – це «український парижанин» Олекса Грищенко. На аукціон будуть виставлені дві роботи видатного майстра, які написані в 30-х роках XX ст. – «Краби» та «Збір врожаю».
На українських торгах уперше прозвучить ім’я представниці європейського модернізму Олександри Прегель. «Натюрморт із пляшкою віскі Jameson» представляє безперечний інтерес для колекціонерів. До від`їзду в Америку О.Прегель приймала активну участь у бурхливому житті російської богеми Парижу. Художниця була донькою Марії Цетлін, великої меценатки, образом якої надихалися Валентин Сєров, Олександр Яковлєв, Дієго Рівера. Наталія Гончарова називала О. Прегель своєю найулюбленішою ученицею, музою і другом.
|«Іспанія», Салільвадора Далі
У графічному творі однієї з культових постатей світової культури XX ст.. – Марка Шагала – відчувається одна з головних ідей всієї творчості майстра: любов долає відокремленість світу, несе в собі творче начало та здатна підносити над повсякденністю. Почуття польоту й висоти було лейтмотивом творчості Шагала. Плакат «Ніцца. Сонце. Квіти» (1962 р.) був створений на замовлення мерії Ніцци, і відтоді став візитівкою міста.
|«Король», Пабло Пікассо
У торгах також візьмуть участь авторські літографії одіозних особистостей XX століття: Пабло Пікассо – «Король» і Сальвадора Далі – «Іспанія», «Яйця та метелики» (1980-ті рр.).
Українське мистецтво XX ст.. репрезентоване знаковими творами українських радянських класиків – Сергія Шишка, Федора Манайла, Йосипа Бокшая, Петра Столяренка, Віктора Зарецького та інших.
Родзинками та прикрасою цього блоку є декілька чудових творів Сергія Шишка.
Як відомо, художник усе своє життя жив і працював у Києві. Картину «Набережна Дніпра» (1964 р.), що експонувалася на виставці «Сергій Шишко» і була опублікована в однойменному каталозі виставки (Київ, 2006 р.) без перебільшень, можна назвати програмною в творчості митця.
Широко та яскраво представлений класичний західноєвропейський живопис: від надзвичайно цінного голландського натюрморту XVII ст.. до французьких галантних сцен XIX ст.. Картини, що прикрашали палаци та маєтки колекціонерів Старого Світу, стануть окрасою найбільш вишуканих новітніх інтер’єрів.