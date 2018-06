Американські кінокритики обрали найкращий фільм року

Національна рада кінокритиків США назвала стрічку Мартіна Скорсезе Зберігач часу (Hugo) найкращим фільмом року, а самого Скорсезе - найкращим режисером.

Зберігач часу - перший дитячий фільм Мартіна Скорсезе і одночасно його перший експеримент у 3D. Стічка розповідає про безпритульного хлопчика, сина годинникаря, який живе на паризькому вокзалі в 30-х роках XX століття. Він намагається відремонтувати механічну ляльку, що дісталася йому від батька, і по ходу спроб стикається з Жоржем Мельєсом - автором першого науково-фантастичного фільму в історії (Подорож на Місяць, 1902).

Ролі у фільмі виконали Аса Баттерфілд, Бен Кінгслі, Саша Барон Коен, Хлоя Грейс Морец і Крістофер Лі. Російська та українська прем`єри стрічки запланована на початок січня 2012 року.

Критики зазначають, що тривимірні технології в стрічці використані з винахідливістю, порівнянною хіба що з Аватаром, проте серед глядачів фільм особливого успіху не мав: вийшовши у США 23 листопада, стрічка зібрала лише $ 17 млн.

Найкращим актором на думку американських кінокритиків цього року став Джордж Клуні. Рада відзначила його роль у стрічці Нащадки (The Descendants). Звання найкращої актриси отримала Тільда ​​Суінтон, яка виконала одну з головних ролей у стрічці Щось не так з Кевіном (We Need to Talk About Kevin).

Найкращим анімаційним фільмом оголосили пародійний вестерн Ренго (Rango) Гора Вербінські, а найкращим іноземним фільмом - Розлучення Надера і Сімін іранця Асгар Фархаді, який переміг на Берлінале і висунутий від Ірану на Оскар. Вважається, що це один з найсильніших іноземних претендентів на золоту статуетку американських кіноакадеміків.

Національна рада кінокритиків існує з 1907 року, а роздачею нагород займається з 1929-го. Вручення нагород Національної ради кінокритиків США вважається свого роду репетицією Оскара. Фільми, відзанчені радою, нерідко отримують і нагороди Американської кіноакадемії. Зокрема, так було зі стрічками Старим тут не місце (2007) та Мільйонер з нетрів (2008). Стрічки Мені б у небо і Соціальна мережа, які були визнані найкращими кінокритиками в 2009 і 2010 роках, Оскарів не удостоїлися, проте були представлені в номінації Найкращий фільм.

Урочисте вручення призів відбудеться в Нью-Йорку 10 січня.

Нагадаємо, що в 2010 році найкращим фільмом року Національна рада кінокритиків США назвала стрічку Соціальна мережа.

Тим часом сайт Fandango.com склав рейтинг найгірших фільмів року. Очолила список стрічка Зака ​​Снайдера Заборонений прийом (Sucker Punch).

Корреспондент