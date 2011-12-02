Американські кінокритики обрали найкращий фільм року
Стрічка Мартіна Скорсезе Зберігач часу
Національна рада кінокритиків США назвала стрічку Мартіна Скорсезе Зберігач часу (Hugo) найкращим фільмом року, а самого Скорсезе - найкращим режисером.
Зберігач часу - перший дитячий фільм Мартіна Скорсезе і одночасно його перший експеримент у 3D. Стічка розповідає про безпритульного хлопчика, сина годинникаря, який живе на паризькому вокзалі в 30-х роках XX століття. Він намагається відремонтувати механічну ляльку, що дісталася йому від батька, і по ходу спроб стикається з Жоржем Мельєсом - автором першого науково-фантастичного фільму в історії (Подорож на Місяць, 1902).
Ролі у фільмі виконали Аса Баттерфілд, Бен Кінгслі, Саша Барон Коен, Хлоя Грейс Морец і Крістофер Лі. Російська та українська прем`єри стрічки запланована на початок січня 2012 року.
Критики зазначають, що тривимірні технології в стрічці використані з винахідливістю, порівнянною хіба що з Аватаром, проте серед глядачів фільм особливого успіху не мав: вийшовши у США 23 листопада, стрічка зібрала лише $ 17 млн.
Найкращим актором на думку американських кінокритиків цього року став Джордж Клуні. Рада відзначила його роль у стрічці Нащадки (The Descendants). Звання найкращої актриси отримала Тільда Суінтон, яка виконала одну з головних ролей у стрічці Щось не так з Кевіном (We Need to Talk About Kevin).
Найкращим анімаційним фільмом оголосили пародійний вестерн Ренго (Rango) Гора Вербінські, а найкращим іноземним фільмом - Розлучення Надера і Сімін іранця Асгар Фархаді, який переміг на Берлінале і висунутий від Ірану на Оскар. Вважається, що це один з найсильніших іноземних претендентів на золоту статуетку американських кіноакадеміків.
Національна рада кінокритиків існує з 1907 року, а роздачею нагород займається з 1929-го. Вручення нагород Національної ради кінокритиків США вважається свого роду репетицією Оскара. Фільми, відзанчені радою, нерідко отримують і нагороди Американської кіноакадемії. Зокрема, так було зі стрічками Старим тут не місце (2007) та Мільйонер з нетрів (2008). Стрічки Мені б у небо і Соціальна мережа, які були визнані найкращими кінокритиками в 2009 і 2010 роках, Оскарів не удостоїлися, проте були представлені в номінації Найкращий фільм.
Урочисте вручення призів відбудеться в Нью-Йорку 10 січня.
Нагадаємо, що в 2010 році найкращим фільмом року Національна рада кінокритиків США назвала стрічку Соціальна мережа.
Тим часом сайт Fandango.com склав рейтинг найгірших фільмів року. Очолила список стрічка Зака Снайдера Заборонений прийом (Sucker Punch).