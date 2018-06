Американські кінокритики вибрали кращих за 2011 рік

Об`єднання кінокритиків Лос-Анджелеса, Сан-Франциско і Бостона вибрали кращих у кінематографі за 2011 рік. На відміну від минулого року, коли всі лаври дісталися "Соціальній мережі" (The Social Network), американські критики виявили значно менше одностайності.

Асоціація кінокритиків Лос-Анджелеса назвала фільмом року "Нащадків" (The Descendants) Олександра Пейна, на друге місце поставила "Древо життя" (The Tree of Life), причому його автор Терренс Малік був визнаний кращим режисером.

З колегами з Лос-Анджелеса погодилися критики Сан-Франциско: фільмом року вони вибрали "Древо життя", режисером року – Терренса Маліка.

Думки обох каліфорнійських асоціацій співпали і при виборі кращого мультфільму 2011 року – ним став "Ранго" (Rango).

Об’єднання критиків Бостона фільмом року визнало чорно-білу німу картину "Артист" (The Artist), Мішеля Хазанавічуса (Франція). Кращим режисером визнаний Мартін Скорсезе, який вперше за свою кар`єру зняв сімейне кіно, "Хранитель часу 3D" (Hugo), яке недавно назвав фільмом року Національна рада кінокритиків США.

За інформацією Deadline.com, кінокритики Нью-Йорка також визначилися з своїм вибором. Фільмом року вони назвали "Артиста", а кращим режисером – його автора Мішеля Хазанавічуса.

