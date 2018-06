У Криму стартував X Міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель»

У Коктебелі (АР Крим) сьогодні стартував X Міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року фестиваль проходить на два тижні раніше, ніж зазвичай - з 29 серпня по 2 вересня.

За словами президента фестивалю Лілі Млинарич, традиційні терміни перенесли через узгодження з концертними графіками популярних британських музикантів - групи The Cinematic Orchestra тa групи Mama`s Gun, яка приїде з новим альбомом «The Life And Soul».

«Британські нотки - це пов`язано з пошуками нового, свіжого, цікавого. Наша велика мрія - привезти кубинський джаз. Зараз ведемо пошук партнерів, ймовірно, що наступного року, привеземо», - зазначила Л.Млінаріч.

Як зазначили в прес-службі традиційного партнера фестивалю ТМ «Коктебель», всього на трьох фестивальних сценах відбудеться 70 концертів.

«Якісний джаз під келих відмінного витриманого коньяку в оксамитовий сезон - що може бути кращим в останні літні дні. Ми - як поціновувачі джазової музики, протягом багатьох років беремо активну участь в організації та проведенні фестивалю», - прокоментувала представник ТМ« Коктебель» Олена Шестакова.

Цього року фестивальні виступи проходитимуть на трьох сценах: NuJazz Stage - на території пляжу Юнге; на Волошинській сцені - в саду Будинку-музею Волошина (для поціновувачів сучасного джазу і імпровізаційної музики - УНІАН); та на Open Stage - денній безкоштовній сцені.

29 серпня, в ”нульовий” день фестивалю, виступила білоруська група ”Ляпіс Трубецкой”, з новим альбомом ”Рабкор”.

Як очікується, найцікавішим фестивальним днем стане 31 серпня, в цей день виступлять Горан Брегович - з новим альбомом ”Шампанське для циган” і Ніно Катамадзе.

Також на фестивалі виступить шведський джаз-квартет, володар Греммі - Magnus Lindgren Batucada

Як повідомляв УНІАН, згідно з основною програмою фестивалю, на Волошинській сцені, в саду Будинку-музею Максиміліана Волошина виступлять: Jim Ridl TRIO (USA), Arne Jansen Trio (DE), Mike Del Ferro (NL), Pulcinella (FR), Arman Jazz Trio (RU), Одіссей Богусевич & Winter Sun (RU), Вероніка Кожухарова (RU), Едуард Діля Приступа & ”Є”-BAND (UA) та ін.

На безкоштовній денній сцені Open Stage пройдуть щоденні презентації нових проектів відомих музикантів та виступи молодих артистів: Tinavie (RU), Sophie Villy (RU), Лаура і Марті Крісті (UA), Nina Karlson (RU), Денис Аду Квартет (UA), Morfe (BY), TreeOrange (UA) та ін

На центральному музичному майданчику фестивалю Nu Jazz Stage глядачі познайомляться з новими трендами сучасної музики: The Cinematic Orchestra (UK), Горан Брегович і Wedding and Funeral Band (INT), Ніно Катамадзе & INSIGHT (GE), The Tiger Lillies (UK), «Срібне весілля»(BY), Mama`s Gun (UK), Магнус Лінгрен & Batucada Jazz (SE), Bjorn Berge (NO), ZORGE (RU) та ін.

Фестиваль триватиме до 2 вересня. За словами організаторів, очікується, що на X Міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель» приїде майже 5 тис. глядачів.