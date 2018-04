Віддана в рахунок оренди картина Бекона продана за 16 мільйонів доларів (фото)

Картина британського художника Френсіса Бекона, яку він у 1969 році передав Лондонському королівському коледжу мистецтв як орендну плату за майстерню, у неділю продана на аукціоні Christie`s за вісім мільйонів фунтів (16,3 мільйони доларів).

Як передає France Presse, "Етюд з голою натурою. Людина, яка включає світло" (Study from the Human Body, Man Turning on the Light) оцінювався у сім-дев`ять мільйонів фунтів. Виручка від продажу полотна піде на будівництво нового учбового корпусу коледжу.

Недільні торги післявоєнним і сучасним мистецтвом принесли Christie`s 39,8 мільйонів фунтів (80,8 мільйонів доларів). Це в два рази більше, ніж вдалося виручити на аналогічному аукціоні в минулому жовтні. Вісім років тому жовтневі торги сумарно зібрали менше двох мільйонів фунтів.

У ці дні проходять і торги аукціонного дому Sotheby`s. Виручка на них повинна стати рекордною - експерти називають суми від 48 до 68 мільйонів фунтів. У перший день продажів, п`ятницю, за 2,9 мільйона фунтів пішла картина сучасного китайського художника Юе Міньцзюня "Страта", присвячена пекінським заворушенням 1989 року.

