Сьогодні в Києві виступлять легендарні The Chemical Brothers

Сьогодні, 18 жовтня, у київському Палаці спорту виступлять всесвітньо відомі британські електронники The Chemical Brothers.

Група презентує українським слухачам кращі композиції свого останнього альбому We Are The Night, а також головні хіти за свою п`ятнадцятирічну кар`єру.

Виступ хімічних братів стане кульмінацією музичного фестивалю DJUICE MUSIC DRIVE, який стартував в Україні 1 жовтня.

За цей час заходи в рамках DJUICE MUSIC DRIVE пройшли в Херсоні, Харкові, Луганську, Сімферополі, Чернівцях і Одесу. На них виступили українські виконавці: ТНМК, Esthetic Education, Бумбокс, Stereoliza, Gorchitza Live Project, Ськай, Тартак, Lama, Katya Chilly, Mad Heads XL і Dazzle Dreams. Спеціальний гість фестивалю - Apollo 440.

Перед виступом The Chemical brothers на арену Палацу спорту вийдуть вищезгадані українські музиканти, а також Apollo 440. DJUICE MUSIC DRIVE стартує о 15:00.

The Chemical Brothers - британський електронний дует, заснований у 1992 році, під назвою The Chemical Brothers працює з 1995 року. Учасники дуету - Том Роулендс і Ед Саймонс. Власники премії Grammy-2006 у номінації Кращий танцювальний запис за альбом Push the Button і композицію Galvanize. Неодноразові номінанти Brit Awards і Mercury Music Prize.

Починаючи з альбому Dig Your Own Hole (1997) всі пластинки займають вищі місця європейських чартів. За кліп на пісню The Test (2001), записану разом з Річардом Ешкрофтом, одержали премію Muzik Magazine Dance Awards. Випустили 6 альбомів і збірку кращих хітів. Остання пластинка - We Are The Night, вийшла в світ в 2007 році. У даний час The Chemical Brothers знаходяться на світовому турі на підтримку нового альбому.

Корреспондент.net