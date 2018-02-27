"Пенісхан": через комікс із Чингісханом з пенісом на лобі вибухнув скандал (фото)

Монголи назвали комікс неповагою до їхнього народу.

Японське видавництво Shogakukana випустило новий номер щомісячного журналу CoroCoro Comics. І в ньому з'явився портрет засновника Монгольської імперії Чингісхана із зображенням чоловічого статевого органа на лобі.

Справа в тому, що ім'я хана співзвучне до японського слова, що означає статевий член. Напис поруч з портретом Чингісхана можна перекласти як "Пенісхан", передає "Медуза".

Малюнок опублікували в рубриці "Yarisugi!!! Itazura-kun" ("Перестарався, пранкере!"). В ній розміщуються жартівливі комікси і карикатури. Зображення надіслав читач CoroCoro Comics для конкурсу, в якому потрібно було придумати дудл, пов'язаний з Чингісханом.

Карикатуру помітив Асасерю Акінорі, борець сумо і перший монгол, який отримав найвищий ранг — йокодзуна. "Ви смієтеся над [нашими] предками! Японці без почуття гідності! Непростимо! Вибачайтеся! Вибачайтеся! Де розташоване це дурне видавництво?" — борець написав у своєму твіттері. На наступний день Асасерю Акінорі видалив запис.

Його підтримали інші монголи. "Автор і видавці повинні понести відповідальність. Такі мерзенні речі неприпустимі", — заявив монгольський блогер Morinhoor. Дипломати відправили японському МЗС заяву, в якій назвали комікс неповагою до монгольського народу. 23 лютого монголи, що живуть в Токіо, зібралися біля видавництва Shogakukana з вимогою прибрати комікс з продажу. Деякі учасники акції прийшли в національних костюмах і з портретами Чингісхана.

У той же день Morinhoor опублікував відео з токійського магазину коміксів, на якому видно, як співробітник прибирає з полиць випуск CoroCoro Comics.

Видавництво вибачилося за карикатуру. "Ми визнаємо, що вирази, використані в коміксі, образливі для монголів і всіх, хто шанує Великого Хана", — заявили представили Shogakukana. Вони додали, що тепер будуть ретельніше вивчати історію і культуру Монголії, щоб у майбутньому не допустити подібних помилок. Керівництво Shogakukana також офіційно попросило вибачення у монгольського представництва в Японії.