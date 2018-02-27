"Пенісхан": через комікс із Чингісханом з пенісом на лобі вибухнув скандал (фото)
Японське видавництво Shogakukana випустило новий номер щомісячного журналу CoroCoro Comics. І в ньому з'явився портрет засновника Монгольської імперії Чингісхана із зображенням чоловічого статевого органа на лобі.
Справа в тому, що ім'я хана співзвучне до японського слова, що означає статевий член. Напис поруч з портретом Чингісхана можна перекласти як "Пенісхан", передає "Медуза".
#拡散希望— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 22, 2018
絵は、チンギスハンではなく天皇陛下だったら、あなたはどう思いますか？
これは作家はともかく、出版社も社会的責任を取るべきでしょう⁇こんな卑劣なものは許さない。 pic.twitter.com/xoIB8CIIrq
Малюнок опублікували в рубриці "Yarisugi!!! Itazura-kun" ("Перестарався, пранкере!"). В ній розміщуються жартівливі комікси і карикатури. Зображення надіслав читач CoroCoro Comics для конкурсу, в якому потрібно було придумати дудл, пов'язаний з Чингісханом.
Карикатуру помітив Асасерю Акінорі, борець сумо і перший монгол, який отримав найвищий ранг — йокодзуна. "Ви смієтеся над [нашими] предками! Японці без почуття гідності! Непростимо! Вибачайтеся! Вибачайтеся! Де розташоване це дурне видавництво?" — борець написав у своєму твіттері. На наступний день Асасерю Акінорі видалив запис.
Його підтримали інші монголи. "Автор і видавці повинні понести відповідальність. Такі мерзенні речі неприпустимі", — заявив монгольський блогер Morinhoor. Дипломати відправили японському МЗС заяву, в якій назвали комікс неповагою до монгольського народу. 23 лютого монголи, що живуть в Токіо, зібралися біля видавництва Shogakukana з вимогою прибрати комікс з продажу. Деякі учасники акції прийшли в національних костюмах і з портретами Чингісхана.
小学館謝罪及びイタズラコンテントを中止。モンゴルを応援してくださったたくさんの日本人にも心より感謝します。🐴🐴🐴 pic.twitter.com/LpZerQhQYS— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 26, 2018
チンギスハーン落書き問題、小学館前で抗議集会が。 pic.twitter.com/fnPc4p2ZRN— Chikahiko SUZUKI (@Kind_hiko) February 26, 2018
У той же день Morinhoor опублікував відео з токійського магазину коміксів, на якому видно, як співробітник прибирає з полиць випуск CoroCoro Comics.
別の店、撤収中。 pic.twitter.com/uBwnaKHcSx— Takepn. ミスターモンゴル (@Morinhoor) February 25, 2018
Видавництво вибачилося за карикатуру. "Ми визнаємо, що вирази, використані в коміксі, образливі для монголів і всіх, хто шанує Великого Хана", — заявили представили Shogakukana. Вони додали, що тепер будуть ретельніше вивчати історію і культуру Монголії, щоб у майбутньому не допустити подібних помилок. Керівництво Shogakukana також офіційно попросило вибачення у монгольського представництва в Японії.