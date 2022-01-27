Історики підрахували, що в 1580-1630 роках близько 50 тис. осіб в Європі були засуджені до смертної кари за чаклунство і майже 80% з них були жінки.

Парламент Каталонії ухвалив резолюцію про помилування до тисячі людей, яких стратили за чаклунство близько 400 років тому.

Така ініціатива послідувала за прийняттям аналогічних документів у Шотландії, Швейцарії та Норвегії - ці країни підтримали маніфест під назвою "Вони не були відьмами, вони були жінками" , який підписали понад 100 європейських істориків, повідомляє Бі-бі-сі.

Історики підрахували, що між 1580 і 1630 роками близько 50 тис. осіб по всій Європі були засуджені до смертної кари за чаклунство. Майже 80% засуджених становили жінки.

Однак Каталонія була винятком, і полювання на відьом там тривало аж до XVIII століття. А перший європейський закон проти чаклунства був прийнятий в 1424 році в каталонському місті Льєйда.

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За словами Пау Кастеля, професора сучасної історії Барселонського університету, полювання на відьом було більш поширене в Каталонії, тому що сільські райони перебували під абсолютною владою феодалів, і одне тільки визнання людини було достатнім доказом провини.

При цьому вчений додав, що, як це не парадоксально, у випадках, коли суд вела інквізиція, обвинувачених часто відпускали за браком доказів.

Деякі каталонські села навіть наймали мисливців за відьмами. Одним з таких був Іоанн Казабрухас, який "працював" в селі Саєнт. Його розслідування і звинувачення призвели до страти 33 жінок. Коли пізніше інквізиція виявила, що більшість жінок були невинні, Казабрухаса спалили на вогні.

Найбільш сумнозвісний судовий процес в Іспанії за звинуваченням у чаклунстві пройшов у селі Сугаррамурді в Наваррі, де стверджувалося, що чоловіки і жінки, в тому числі священики, займалися чаклунством у великій печері. До початку судового процесу в 1609 році в сусідньому Логроньо під підозру потрапили в цілому 7 тис. осіб - вражаюче число, враховуючи, що навіть сьогодні в Сугаррамурді - всього близько 230 жителів. Дві тисячі підозрюваних зізналися в чаклунстві, майже три чверті з них були діти, але майже всі пізніше відмовилися від своїх слів. У результаті було засуджено 11 осіб, з яких п'ятеро померли у в'язниці, поки чекали страти. Решта шестеро-четверо жінок і двоє чоловіків - були спалені на багатті.

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