Він розповів, як правильно зберігати зелень, картоплю, банани та інші продукти.

Фрукти та овочі псуються набагато швидше, ніж банка квасолі або коробка пластівців. Проте якщо їх правильно зберігати, то можна максимально довше продовжити термін придатності ваших продуктів та не дати їм зіпсуватися, пише видання delish.

Напевно ви читали десь про те, що фрукти та овочі потрібно одразу мити та нарізати після того, як ви прийшли додому, аби їх швидше з'їсти, проте шеф-кухар, викладач кулінарного мистецтва в Інституті кулінарної освіти Альберт Нгуєн не рекомендує цього робити, поки ви не будете готові їх використати.

"Одна з найбільших помилок - мити продукти і класти їх назад у холодильник мокрими. Будь-яка зайва волога, що залишилася на продуктах, буде сприятливим середовищем для розмноження бактерій або плісняви, що призведе до швидкого псування продуктів", - запевнив експерт.

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Ще однією помилкою є запихання всіх продуктів до шухляди для хрусткої їжі.

"Більшість холодильників мають два відсіки для хрусткої нарізки. Зазвичай я використовую нижній для зберігання більш щільних і твердих продуктів, а верхній - для м'яких і ніжних листових продуктів, які повинні зберігатися в просторі і повітропроникності", - розповів Нгуєн.

Відомо, що листяна зелень і трави часто бувають вологими через те, що їх розпилюють у продуктовому магазині, тому шеф-кухар рекомендує зберігати їх у поліетиленовому пакеті з паперовим рушником, аби вони були сухими. Але ви маєте бути переконані в тому, що пакет відкритий, аби забезпечити доступ повітря.

Щоб уникнути проростання, до прикладу, картоплі, цибулі, часнику або твердих кабачків, зберігайте їх у прохолодному, темному та сухому місці. Картопля, кабачки та цибуля є чутливими до етилену, тому зберігайте їх окрема від продуктів, які виділяють багато такого газу.

Щодо помідорів, то Нгуєн порекомендував зберігати їх стеблом донизу, аби уникнути втрати вологи. Єдиний випадок, коли варто їх зберігати у холодильнику, це якщо ви не будете використовувати їх впродовж тижня.

Також фахівець радить тримати банани трохи далі від сонячного світла і тепла, аби вони дозрівали швидше. Якщо ви хочете, аби банани не побуріли, можна обмотати стебла поліетиленовою плівою, саме там вони виділятимуть етилен. Крім того, не варто їх класти у холодильник, якщо вони ще не дозріли.

Як зберігати інші продукти

Раніше шеф-кухар та розробник рецептів розповіла, як довше зберігати огірки хрусткими впродовж багатьох днів. Для цього вона радить також використовувати паперові рушники.

"Я покажу вам, як зберігати огірки, щоб вони залишалися красивими, свіжими та хрусткими і не розм’якшувалися приблизно через три дні. Я дуже не люблю викидати їжу. По-перше, треба дістати огірок із упаковки, в якій він був. Спосіб транспортування продуктів часто не відповідає способам зберігання продуктів. Тож витягніть його з цього полону", - розповіла блогерка.

Також раніше експерт порадила, як зберігати хліб. За її словами, є перевірений метод, як врятувати свої булочки від засихання, аби смакувати смачні канапки та не їсти їх з черствим хлібом.

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