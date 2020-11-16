Покалічена в зрошувальній системі тварина одужала та змогла вибратися на волю, зробивши потужний підкоп під капітальною металевою кліткою.

В Одеській області від екологів втекла борсучиха, яка у вересні покалічилася в старій зрошувальній системі і була поміщена для виходжування в штучну нору.

Як повідомив УНІАН відомий еколог, співробітник національного природного парку «Тузловські лимани» (Одеська обл.) Іван Русєв, пропажу тварини виявили минулого тижня.

«Вона пішла по-англійськи - не попрощавшись», - зазначив еколог.

За його словами, в Одесі тварині зробили дуже складну операцію на хребті, і на початку листопада, після первинної реабілітації у ветеринарній клініці, перевезли в заповідник. Зокрема, для подальшої реабілітації на території офісу нацпарку борсучиху помістили в штучну обгороджену нору.

«Вона із задоволенням її заселила, влаштувавшись у затишному гнізді... Цілком природним було те, як після клініки, де тварина перебувала більше місяця, воно по-справжньому відчуло землю», - розповіла Русєв.

За його словами, самка борсука, яку назвали Іляна, жваво реагувала на звуки в природному середовищі (крики птахів тощо) і всіляко намагалася вирватися на волю, що властиво до дикого звіра.

Як пояснив Русєв, повернувшись в офіс після проведення оперативної роботи, екологи стали свідками того, як Іляна вирила потужний підкоп під капітально встановлену металеву клітку.

«Це, природно, було все вночі, і ніхто з фахівців і доглядачів не бачив цієї спецоперації звіра. Вже вдень наші співробітники побачили, що біля вольєру серйозний підкоп і незначний слід - від вольєра в бік городів і полів. Залізли всередину і оглянули нору, Іляни там не було», - повідомив Русєв.

Співробітники заповідника кілька днів шукали борсучиху - ретельно оглянули околиці, але безрезультатно.

Як розповів еколог, недалеко від офісу нацпарку починаються дикі території заплави річки Кагільник і схили його терас, а також - інша заповідна зона - Дунайський біосферний заповідник.

«На заплаві багато всіляких дамб дренажних каналів», - сказав Русєв, припустивши, що звір міг забратися в одну зі штучних «нір» і заснути під землею. Таким чином, борсук може проспати до весни.

За словами фахівця, за час реабілітації Іляна трохи зміцніла, і її стан (зокрема, вага, накопичений підшкірний жир) дають їй змогу пробути в сплячці до березня. При цьому, не виключено, що вона знайдеться, але зараз розшукати її неможливо, оскільки через відсутність опадів (снігу, дощу) на ґрунті немає явних слідів.

Русев висловив надію, що борсучиха знайшла собі затишний притулок і адаптується до нових умов життя.

Наприкінці вересня до ветклініки Одеси привезли покалічену борсучиха, яка застрягла в старій зрошувальній системі, поряд з національним природним парком «Тузловські лимани». Люди звільнили звіра, але, як виявилося, у нього задня частина тулуба паралізована, і він не може пересуватися.

5 листопада співробітники заповідника приїхали до Одеси, до ветеринарної клініки «Еквест», де борсучиха лікувалася і проходила попередню реабілітацію, і забрали її в заповідник, де зробили штучну обгороджену нору біля офісу нацпарку. Тварину готували для випуску на постійне місце проживання - в умовах дикої природи нацпарку. Передбачалося, що це відбудеться ранньою весною.

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Автор: Лариса Козова