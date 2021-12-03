З початку тижня експортні ціни в портах опустилися на 10-15 $/т.

В Україні впали ціни на продовольчу пшеницю. Зміна ціни відбулася слідом за зниженням світових біржових цін.

Про це повідомляє GrainTrade.

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З початку тижня експортні ціни в портах опустилися на 10-15 $/т до 318-320 $/т, проте гривневі ціни впали лише до 9750-9900 грн/т завдяки зміцненню курсу долара на 3%.

Переробники знизили закупівельні ціни на пшеницю з доставкою на млин до 8600-9000 грн/т внаслідок низького попиту на борошно.

Аналітики оцінюють урожай пшениці в Канаді в 19,3 - 22,5 млн т (21,2 млн т в середньому), тоді як USDA прогнозує його на рівні 21 млн т в порівнянні з 35,18 млн т у 2020/21 МР.

Грудневі ф'ючерси на чорноморську пшеницю на Чиказькій СВОТ виросли на 3 $/т до 340,5 $/т після того, як протягом тижня впали на 14 $/т.

На фізичному ринку ціни пропозицій російської продовольчої пшениці знизилися на 4-5 $/т до 330-338 $/т FOB, що посилює конкуренцію з українською пшеницею.

Грудневі ф'ючерси на європейську пшеницю на Паризькій Euronext вчора зросли на 2,5 €/т до 282 €/т або 319 $/т, що посилює попит не неї, оскільки ціни Чорноморської пшениці залишаються вищими.

У США продовжує скорочуватися різниця в ціні між озимою пшеницею в Чикаго і Канзасі.

Урожай 2021 року:

В Україні було намолочено рекордну кількість ранніх зернових і зернобобових культур - 44,8 млн тонн.

Міністерство економіки прогнозувало загальний урожай зернових культур в Україні в 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 16 вересня 2021 року Україна встановила вже два рекорди за врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Україна завершила експортний сезон зерна 2020-2021 років (Липень 2020-Червень 2021), відправивши на світові ринки 48,8 млн тонн зерна, що на 13,2% менше, ніж у минулому сезоні, і є найнижчим показником за останні три сезони.

У 2021/2022 маркетинговому році (Липень 2021-Червень 2022) Україна має намір експортувавши понад 60 млн тонн зерна.

Автор: Олена Коваленко