21 грудня 2021 року ціна (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла позначки $2035 за тисячу кубометрів.

Рекордне зростання цін на газ, яке зараз відбувається, прогнозувався ще восени.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

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За словами експерта, головна причина зростання цін на газ - дії "Газпрому".

"В цілому, все, що відбувається, прогнозувалося ще восени. Найголовніша причина безпрецедентного зростання цін на газ - дії "Газпрому" під прикриттям об'єктивних факторів щодо ескалації газових цін шляхом підтримки дефіциту на ринку", - зазначив експерт.

Однією з причин подорожчання газу Гончар назвав небажання "Газпрому" збільшувати обсяги поставок на європейський ринок.

"Досить згадати про недозаповнені ПСГ в Європі, що належать "Газпрому". Сюди ж відноситься небажання збільшувати обсяги поставок на європейський ринок, використовуючи наявну потужність ГТС України та "Ямал-Європа". А те, що не заробив "Північний потік-2", це - не причина ситуації, що створилася. Адже Європа забезпечувалася з боку "Газпрому", коли і першого, і другого "Північного потоку" в помині не було. Той же "Ямал-Європа" з середини нульових використовувався на повну потужність", - зазначив експерт.

Експерт зазначив, що з настанням холодів і при дефіциті газу Європа стане поступливішою.

"Зараз чітко простежується розрахунок "Газпрому", який він особливо і не приховував, – з настанням холодів і при дефіциті газу Європа стане поступливішою, в тому числі щодо "Північного потоку-2".

Ціна на газ:

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ у Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

15 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

16 грудня 2021 року вартість газу у Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.

20 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.

21 грудня 2021 року ціна (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла позначки $2035 за тисячу кубометрів.