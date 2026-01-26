Північні міста Росії занурилися в блекаут: що сталося

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за підозрою в недбалості.

Блекаут накрив північ Російської Федерації. Мурманськ і Североморськ, а також прилеглі райони вже четвертий день без електрики, тому що стара інфраструктура не витримала морозів.

Видання Bloomberg пише, що 23 січня біля Мурманська впали п'ять опор лінії електропередачі, що призвело до перебоїв в електропостачанні, а згодом і в водо- та теплопостачанні міста і сусіднього Североморська - головної бази Північного флоту РФ.

За словами влади, водопостачання та опалення в районі майже відновили на вихідних, але перебої з електропостачанням тривають, оскільки оператор енергосистеми очікує на нові опори, а суворі погодні умови ускладнюють ремонтні роботи.

Відео дня

Інцидент підкреслює навантаження на старіючу енергосистему Росії, адже інфраструктура, яка використовується десятиліттями, стає все більш вразливою до екстремальних погодних умов і збоїв. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за підозрою в недбалості, заявивши, що оператор енергосистеми не забезпечив належне обслуговування ліній електропередачі.

Мурманська область на північному заході Росії, що межує з Норвегією і Фінляндією, - важливий промисловий центр і місце діяльності таких компаній, як найбільший російський гірничодобувний концерн "ММК Норильський нікель" і виробник добрив "ФосАгро".

Населення Мурманська і Североморська становить в сукупності близько 300 000 осіб, хоча влада не повідомила, скільки споживачів залишаються без електрики.

25 січня губернатор регіону Андрій Чибіс оголосив у Мурманську надзвичайний стан. Він попередив, що попит на електроенергію може досягти піку, коли люди повернуться на роботу і до школи, що може призвести до нових відключень електроенергії, щоб уникнути аварій.

Блекаут в Росії - останні новини

Росія постійно б'є по українській енергетичній системі, намагаючись занурити країну в темряву. Київ не залишається в боргу. Так, українські дрони неодноразово наносили удари по нафтовим і газовим об'єктам РФ.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, щоб влаштувати росіянам блекаут.

Крім того, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив, що Україна активно працює по Росії безпілотниками і одночасно нарощує застосування ракет.

