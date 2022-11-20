Французька Electricite de France SA не встигає виконати план перезапуску чверті своїх атомних станцій до середини грудня.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну атомна промисловість Франції відстає в спробах вчасно запустити неробочі реактори, щоб уникнути відключення і допомогти Європі впоратися з втратою російських поставок цієї зими.

Як повідомляє Bloomberg, французька Electricite de France SA не встигає виконати план перезапуску чверті своїх атомних станцій до середини грудня, відзначаючи при цьому, що останні результати не виглядають багатообіцяючими, і мережевий оператор RTE попереджає, що ризик дефіциту в січні зростає.

Як йдеться в матеріалі, попри те, що компанія залучила ремонтні бригади з США і Канади, графік вже значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.

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Ці проблеми зроблять Францію, вразливою, попри менший вплив поставок російського газу, ніж у Німеччині. Потенційні побічні ефекти від дефіциту ядерної енергії у Франції тримають операторів електромереж по всьому континенту напоготові на випадок, якщо другій за величиною економіці Європейського Союзу знадобиться додаткова електроенергія.

Війна в Україні та удар по енергосистемі:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єкта[ гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

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