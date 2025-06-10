Танкер із "чорного списку" доставив сахалінську нафту на японський нафтопереробний завод Taiyo Oil.

Поставки російської нафти зросли на тлі збільшення обсягів з портів Балтики та Арктики. Японія, яка входить до "Великої сімки", отримала перший вантаж за понад два роки, що вказує на готовність покупців відновити угоди з Москвою.

Видання Bloomberg пише, що японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil Co. отримала партію російської нафти на танкері, що перебуває в чорному списку як Міністерства фінансів США, так і Європейського союзу. Voyager покинув острів Сахалін наприкінці травня, везучи приблизно 600 000 барелів нафти марки Sakhalin Blend.

Японія має право на купівлю нафти, і уряд США повідомив уряду країни, що він може використовувати для доставки судна, внесені до списку санкцій. За словами представника Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, ЄС не запроваджує вторинних санкцій щодо країн, які не входять до блоку, а це означає, що Токіо може використовувати такі танкери без наслідків.

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Валова вартість експорту Москви зросла приблизно на 320 млн доларів, або 30%, до 1,42 млрд доларів за тиждень, що є максимумом майже за три місяці. Зростання потоків зумовлене вищими середніми цінами.

Експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики зросли приблизно на 2,50 долара за барель до 53,80 долара в середньому, а ціни на вантажі з Чорного моря зросли на 2,70 долара до 54,30 долара за барель. Ціна на ключову тихоокеанську марку ESPO зросла приблизно на 2,60 долара до 58,9 долара за барель. Ціни з доставкою в Індію також зросли на 2,60 долара до 64,70 долара за барель.

Ціни на російську нафту - останні новини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наполягає, що регульована ціна на російську нафту не повинна перевищувати 30 доларів за барель.

Видання Financinal Times пише, що Європейська комісія може запропонувати знизити "стелю цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель і заборонити використання інфраструктури "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій проти РФ.

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