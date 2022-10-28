З 00:45 28 жовтня всі будинки жителів Київської області зі світлом.

НЕК "Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, які були введені 27 жовтня.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі повернув світло споживачам у Києві, до яких застосовувалися екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго 27 жовтня. З 00:45 28 жовтня всі будинки жителів Київської області зі світлом. Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", - йдеться в повідомленні.

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Також в компанії радять правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аварії на електромережах.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня Росія почала атаки на ряд областей України. Зафіксовано масові попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

У всіх областях України почали вимикати світло.

Лише 10 жовтня 2022 року через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджені енергетичні об'єкти.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

Обстріли об'єктів критичної інфраструктури тривають. 27 жовтня в Києві та області посилили графіки відключення світло.

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