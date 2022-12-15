Підвищення відбулося на тлі зростання цін, які досягли 41-річного максимуму в жовтні.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Банк Англії підвищив ключову процентну ставку до 3,5% з 3%, що стало дев'ятим підвищенням ставки поспіль.

Як йдется в повідомленні Банку Англії, комітет з грошово-кредитної політики заявив, що може знадобитися подальше підвищення банківської ставки, а саме підвищення відбулося на тлі зростання цін, які досягли 41-річного максимуму в жовтні.

Банк Англії покращив прогноз ВВП Великобританії порівняно з листопадовим прогнозом. Тепер там очікують, що ВВП Сполученого Королівства знизиться на 0,1% у четвертому кварталі 2022 року, що на 0,2 процентного пункту більше, ніж очікувалося раніше. Споживання домашніх господарств залишається слабким, а більшість показників ринку житла продовжують знижуватися, додає регулятор.

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Ситуація на ринку праці Великобританії також залишається напруженою - попри те, що попит на робочу силу почав знижуватися, співвідношення безробіття до кількості вакансій залишається на високому рівні. Також прискорилося і зростання регулярної заробітної плати в приватному секторі. Дванадцятимісячна інфляція (ІСЦ) знизилася з 11,1% у жовтні до 10,7% у листопаді.

"Ринок праці залишається напруженим. Є свідчення інфляційного тиску на внутрішні ціни та заробітну плату", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та Банк Англії:

У травні 2022 року Банк Англії прогнозував, що війна в Україні може спровокувати "апокаліптичне" зростання світових цін на продовольство.

3 листопада 2022 року Банк Англії підвищив процентну ставку на найбільшу суму з 1989 року.

Банк Англії безперервно підіймає ставку з грудня 2021 року. Британський регулятор зазначив, що якщо економіка буде розвиватися відповідно до прогнозів листопадового звіту, для стійкого повернення інфляції до цільового показника може знадобитися подальше підвищення ставки.

Інфляція в Єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок вплине на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло та продукти харчування. Індекс цін на бензин зріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Інфляція в листопаді також сповільнилася в деяких країнах єврозони: Німеччині, Італії, Іспанії та Нідерландах. У Франції показник інфляції не змінився.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

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