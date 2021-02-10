Експерт також прогнозує подорожчання м'яса на 5-10% через збільшення цін на корми.

Навесні 2021 року в Україні очікується зростання цін на деякі групи продуктів харчування.

Про це заявив радник зі стратегічного розвитку Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", екс-голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, повідомляє "Апостроф".

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"Навесні очікується подорожчання зернової групи, овочів і фруктів", - говорить Лапа. За його словами, зростання цін складе приблизно 7-8%.

Експерт також прогнозує подорожчання м'яса на 5-10% через збільшення цін на корми.

Тобто, якщо сьогодні куряче філе в супермаркеті коштує близько 75 гривень/кілограм, то через кілька місяців воно буде продаватися вже за цінами від 79 до 83 гривень/кілограм. Відповідно, ціна свинини зросте з нинішніх 120 гривень до 126-132 гривень.

"Ковбаса, сосиски, сало й т.ін. потенційно додадуть до 40% від поточної вартості", - сказав аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. Таке подорожчання він пов'язує зі зростанням цін не тільки на зерно, а й на енергоносії, зокрема, бензин.

До кінця року сосиски, які зараз коштують 100 гривень за кілограм коштуватимуть 140 гривень.

За словами експерта, також очікується деяке подорожчання яєць, хліба, молочної продукції.

За словами економічного експерта Олега Пендзіна, перед Великоднем з цінами на яйця буде "невеликий ажіотаж", а до літа в порівнянні з нинішніми цінами додадуться 3-4 гривні на десятці.

На думку експерта до середини року вартість яєць, досягне 40 гривень/десяток. Що стосується овочів, то якщо сьогодні можна купити кілограм картоплі за 11-15 гривень, то влітку він цілком може коштувати 15-20 гривень.

За словами Пендзіна, можна очікувати зростання цін на гречку в межах індексу інфляції (за прогнозами, вона складе 6-7%). До кінця року можна очікувати цін на рівні 42-48 гривень/кілограм.

Експерти також прогнозують зростання цін на хліб на рівні від 8% до 10%. При цьому багато що буде залежати від врожаю 2021 року. Так, батон хліба ціною 15 гривень сьогодні коштуватиме до літа 16-18 гривень, буханець вартістю 20 гривень подорожчає до 22 гривень.

Пендзін зазначає, що пекарі навряд чи будуть сильно підіймати ціни на хліб, особливо на соціальні сорти. Однак вони перекладуть свої витрати на продукти преміум-класу, зокрема, на випічку та торти, ціни на які зростуть вже в середині року на 50%.

Що цьому передувало

Споживча інфляція в Україні в грудні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2019 року - склала 5%, прискорившись з 4,1% роком раніше.

16 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується зростання економіки на 4,6%, а також помірна інфляція.

21 січня 2021 року було оприлюднено прогноз згідно з яким Національний банк України очікує прискорення інфляції у першому півріччі 2021 року з поверненням в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. в першому півріччі 2022 року.

Споживча інфляція в Україні в січні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2020 року - склала 6,1%, прискорившись з 5% у грудні.

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Автор: УНІАН