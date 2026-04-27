У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: свіжий курс долара і євро на 27 квітня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 27 квітня, зріс на 10 копійок і становить 44,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,65 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою зріс на 27 копійок – до 52,08 гривні.

Нацбанк встановив на 27 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 17 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,73 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

