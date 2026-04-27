Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштує долар у понеділок

Продати долар можна в середньому за курсом 43,73 грн, а євро – 51,23 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 27 квітня, зріс на 5 копійок і складає 44,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,73 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,87 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,70 грн/євро, а курс продажу - 51,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на 27 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 17 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що у травні 2026 року валютний ринок України перебуватиме під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників. Курс долара очікується в діапазоні 43,5–44,5 грн, а євро – 49,5–52,5 грн.

