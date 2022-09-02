UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерства з санкційними банками як в частині еквайрингу, так і в частині емісії.

Найбільша в світі Китайська платіжна система UnionPay обмежила роботу з російськими банками-еквайєрами, проти яких ввели санкції через війну в Україні.

Про це повідомляє російське видання "РБК" з посиланням на два джерела в банках і платіжному ринку.

Зазначається, що UnionPay заборонила обслуговування своїх карт, випущених іноземними банками, в їхніх POS-терміналах.

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"Так, дійсно китайська платіжна система UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерства з санкційними банками як в частині еквайрингу, так і в частині емісії. Зокрема, тільки по усному повідомленню був відключений прийом іноземних карт UnionPay", - розповів співрозмовник видання.

На думку джерела, таке рішення могло бути прийняте через ризик вторинних санкцій.

UnionPay і війна проти України:

28 лютого Міністерство фінансів України звернулося до міжнародних платіжних систем Mastercard, Visa і American Express з проханням припинити обслуговування всіх банків РФ і Білорусі у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

1 березня Mastercard і Visa почали блокувати доступ до платіжних систем російським банкам. Слідом в Росії перестала працювати і платіжна система Apple Pay.

17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

13 квітня 2022 року іноземні інтернет-магазини почали блокувати платежі за картками китайської платіжної системи UnionPay.

21 квітня UnionPay прийняла рішення про припинення співпраці з російськими банками, що потрапили під санкції Заходу. Через це вони більше не можуть випускати загальні карти.

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