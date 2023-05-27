Будапешт та Афіни хочуть, щоб деякі їхні компанії були виключені зі списку спонсорів війни.

Будапешт, який виступає проти антиросійських санкцій, несподівано отримав підтримку від Афін у своєму скептицизмі з приводу заходів проти Росії.

Як повідомляє Politico, наразі ЄС обговорює свій 11-й пакет санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну більше року тому. У той час як 10 попередніх пакетів санкцій були спрямовані на те, щоб спустошити військову казну РФ, тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій. Це безпрецедентний крок для блоку, нинішній пакет може бути спрямований на інші країни, які допомагають Москві ухилятися від торгового ембарго.

Як йдеться в матералі, Будапешт та Афіни втрутилися в роботу колективно, пов'язавши схвалення пакету з окремим складним питанням, що стосується України. Київ склав список приватних компаній, які він називає "спонсорами війни", до якого входять ряд європейських компаній.

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"Греція заявила, що, якщо з'являться конкретні докази порушення санкцій, вони мають бути доведені до відома зацікавлених держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім було вжито належних заходів. У випадку з українським ганебним списком грецькі компанії звинувачуються як спонсори міжнародної війни, хоча вони не порушують обмежувальні заходи проти Росії", - заявив представник ЄС.

Будапешт і Афіни хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій. Хоча ці питання зазвичай не пов'язані між собою, Угорщина та Греція використовують пакет санкцій в якості політичного важеля, щоб виключити свої компанії зі списку України.

Це викликало напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, де міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо розкритикувала Угорщину, за словами дипломатів, знайомих з обміном думками.

Міжнародні спонсори війни

13 квітня 2023 року до переліку міжнародних спонсорів війни потрапила китайська корпорація Xiaomi Corporation. Компанія не просто продовжує свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але навіть вийшла в лідери з продажу смартфонів в країні.

Наприкінці березня та ж доля чекала на австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International. Компанія розширила свою діяльність на так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

Також до переліку спонсорів війни потрапили компанії Yves Rocher та Auchan Holding.

17 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що до списку спонсорів війни може бути включена угорська OTP Group.

22 квітня 2023 року Національне агентство з запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited в перелік міжнародних спонсорів війни.

4 травня 2023 року НАЗК внесло Угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

9 травня 2023 року великий виробник китайських автомобілів був внесений до перелік міжнародних спонсорів війни.

25 травня 2023 року виробника "Барні" і Oreo визнали спонсором війни.

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