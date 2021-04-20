Кошти виділяються на розвиток економіки та протидію російській агресії.

Сполучені Штати Америки виділяють на підтримку України 155 млн доларів.

Про це повідомило посольство США в Україні.

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"Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн дол. У тісному партнерстві з урядом України USAID спрямовуватиме свою діяльність на поліпшення життя українців", - йдеться в повідомленні.

Додаткові ресурси будуть використані цього року для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України. Зокрема, на підтримку зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців виділено 34 млн доларів.

Йдеться про підтримку відновлення України після пандемії COVID-19 через поліпшення якості основних медичних послуг для українців, підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі для сприяння зростанню довіри з боку інвесторів, залучення інвестицій та підвищення економічної стійкості малого та середнього бізнесу; надання допомоги у розвитку земельного ринку як двигуна економічного зростання та припливу інвестицій в аграрний сектор.

Крім того, 14 млн доларів спрямовуються на вдосконалення заходів з протидії корупції, підтримку реформ та забезпечення захисту антикорупційних інститутів для протидії укоріненим інтересам, щоб усі ресурси України використовувалися на благо її народу; зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров'я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів для скорочення неофіційних виплат з боку пацієнтів та забезпечення доступу до якісних медичних препаратів за нижчою ціною; підтримку подальшого розвитку платформ електронного урядування, які спрощують доступ громадян до послуг та оптимізують процес отримання ними пенсій, допомоги з безробіття тощо.

Також 63 млн доларів виділяються на протидію російської агресії, захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, постраждалим від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі; зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії через сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи, а також зміцнення українських підприємств, які працюють на сході країни; розширення доступу громадян до якісної та об'єктивної інформації з метою протидії впливу та дезінформації, підтримку євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

На зміцнення демократії та управління виділено 44 млн доларів, у тому числі на розширення судової реформи з метою розвитку більш незалежною системи, яка гарантує дотримання норм верховенства права і рівний доступ до правосуддя, щоб українці почувалися впевненими, що судова система країни забезпечує кращу відповідність принципам рівності, неупередженості та справедливості; зміцнення знову об'єднаних територіальних громад і забезпечення більш широкого надання якісних послуг мешканцям для сприяння просуванню реформи децентралізації, заохочення молодіжного лідерства та інновацій, а також участь у побудові демократичної, плюралістичної, євроорієнтованої України.

Допомога МВФ для відновлення світової економіки

У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR)на суму 650 млрд дол. задля відновлення світової економіки від коронакризи.

За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.

Співпраця з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.

13 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна може отримати транш МВФ.

19 квітня 2021 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що Україна хоче переглянути суми майбутніх траншів від МВФ.

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Автор: Віталій Саєнко