Ольга Стефанишина зазначила, що для отримання траншу півроку велися переговори.

Європейський союз наступного року виділить Україні кошти. Гроші підуть на підтримку держави і покриття "дірки" в бюджеті.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі телемарафону.

"Це важливе рішення. Це результат більш ніж піврічних переговорів з ЄС. Ці кошти спрямовуватимуться до державного бюджету України для підтримки існування держави, покриття нестачі бюджету", - зазначила політик.

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При цьому вона вказала, що кошти спрямують на соціальні, медичні та пенсійні виплати, а також для забезпечення фінансової стабільності та виконання базових функцій.

"Також розраховуємо, що частина цих коштів буде спрямована на відновлення держави, зокрема, енергетичної інфраструктури", - підсумувала Стефанишина.

Допомога Україні під час війни - що відомо

19 липня 2022 року Євроїйський союз підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. 6 серпня стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 мільярдів євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 мільйонів євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів. Їх українське уряд отримав 28 вересня

1 жовтня стало відомо про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів. 4 жовтня стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація надасть Україні 25 мільйонів євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб.

Також 4 жовтня прес-служба Міністерства фінансів повідомила про те, що Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування на 529,9 мільйона доларів для нагальних потреб.

Станом на 18 жовтня Світовий банк мобілізував для України майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування, в тому числі і в зобов'язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 мільярдів доларів вже виділені в повному обсязі. Також 18 жовтня в Україну надійшли 2 мільярди євро допомоги від ЄС.

21 жовтня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 мільярдів євро для задоволення основних потреб.

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