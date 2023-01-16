Глобальне зростання рівня зайнятості в світі різко сповільниться в 2023 році - до 1% порівняно з 2,3% у 2022 році. Причинами цього стануть економічні наслідки війни в Україні, висока інфляцію та більш жорстка монетарна політика.
Очікується, що в 2023 році кількість безробітних у світі зросте на 3 мільйони, до 208 мільйонів людей, а інфляція "з'їсть" реальну заробітну плату. Про це йдеться в звіті Міжнародної організації праці (спеціалізованої установи системи ООН), передає Reuters.
Дефіцит нових робочих місць вдарить по країнах на тлі того, шо багато з них досі оговтується від економічного шоку глобальної пандемії коронавірусу.
"Уповільнення глобального зростання зайнятості означає, що ми не очікуємо, що втрати, зазнані під час кризи COVID-19, будуть відновлені раніше 2025 року", - сказав директор дослідницького департаменту МОП Річард Саманс.
Прогрес у скороченні кількості неофіційних робочих місць у світі також, імовірно, буде втрачений найближчими роками, вважають у МОП.
Цей прогноз щодо кількості робочих місць у всьому світі гірший, ніж попередні оцінки МОП, згідно з якими очікувалося зростання на 1,5% у 2023 році.
"Нинішнє сповільнення означає, що багатьом працівникам доведеться погоджуватися на роботу нижчої якості, часто з дуже низькою оплатою, іноді з недостатньою кількістю робочих годин. Крім того, оскільки ціни ростуть швидше, ніж номінальні доходи від праці, криза вартості життя ризикує підштовхнути більше людей до бідності", - заявили в МОП.
Експерти попередили, що ситуація з безробіттям у світі може ще більше погіршитися, якщо світова економіка сповільниться.
Безробіття в Україні й світі
Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація праці прогнозувала, що в останньому кварталі 2022 року ситуація на світовому ринку праці "значно погіршиться" через економічні потрясіння, викликані війною Росії проти України.
МОП пояснила зниження кількості відпрацьованих годин у середині 2022 року повторним введенням обмежень у галузі охорони здоров'я та подальшими перебоями на ринку праці в Китаї, а також війною Росії проти України та інфляційним тиском, що виник внаслідок, через перебої з експортом енергії та продуктів харчування.
За попередніми прогнозами МОП, в Україні зайнятість у 2022 році очікувалася на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче рівня 2021 року.
Тим часом на початку грудня в Мінекономіки повідомили, що фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних. У 2023 році прогнозується подальше зростання кількості безробітних в Україні.
Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив, чому дані офіційного безробіття не співпадають із реальними цифрами. Зокрема він назвав три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття.