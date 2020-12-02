Розробники розраховують, що штучний інтелект допоможе значно зменшити бойові втрати.

Американський авіабудівний концерн Boeing провів серію випробувань групи безпілотних літальних апаратів, з встановленими на борту системами штучного інтелекту.

Про це повідомляє Flightglobal.

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Розробники розглядають системи штучного інтелекту на військовій техніці в якості інструменту, який дозволить знизити навантаження на операторів і значно зменшити бойові втрати.

Зокрема, передбачається, що, наприклад, групи "розумних" безпілотників зможуть вести розвідку або наносити удари по позиціях противника в закритому повітряному просторі, що охороняється системами протиповітряної оборони.

Boeing проводив льотні випробування безпілотників протягом десяти днів. Перевірки проходили на полігоні в Квінсленді в Австралії. Випробування проводилися поетапно: після кожного польоту розробники додавали в групу по одному безпілотнику. В цілому до групи увійшли п'ять апаратів, які виконували польоти на швидкості 270 кілометрів на годину.

У повітрі безпілотники обмінювалися даними один з одним, розподіляли ролі в групі. Розробники також відзначають, що "досвідчені" безпілотники "навчали" апарати, які щойно приєдналися до групи.

Раніше Boeing провів льотні випробування невеликої групи безпілотників під управлінням штучного інтелекту. Під час випробувань апарати самостійно провели розвідку місцевості, виявили на ній цілі та класифікували їх. Апарати пролетіли по заздалегідь заданому маршруту. Даними про виявлені цілі апарати обмінювалися один з одним, а також з наземною технікою та оператором.

Штучний інтелект в авіації

26 листопада 2020 року стало відомо про те, що в США створюють систему, здатну автоматично обробляти дані з сенсорів безпілотних літальних апаратів, керувати цими сенсорами та польотом.

Відповідний контракт уклали Об'єднаний центр штучного інтелекту, підрозділ Міністерства оборони США, що відповідає за розробку і впровадження військових систем штучного інтелекту з американською компанією General Atomics.

На розробку системи планується витратити не більше 93,3 мільйона доларів.

Згідно з контрактом General Atomics повинна буде встановити нову систему штучного інтелекту на ударний безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper і провести її льотні випробування.

Система повинна буде керувати всіма сенсорами безпілотника, включаючи апаратуру радіоелектронної розвідки та радіолокаційну станцію Lynx з синтезованою апертурою. Система штучного інтелекту, що отримала назву Metis, також повинна буде відповідати за управління польотом безпілотника.

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Автор: УНІАН