В ЄС можуть обмежити ризиковані банківські операції

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту пропонує обмежити ризиковані банківські операції.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті доповіді Отмар КАРАС (група народних партій, Австрія) щодо внесення змін до Директиви про вимоги до капіталізації банків, схваленому на засіданні комітету 9 березня у Страсбурзі.

У документі, зокрема, зазначається, що як продемонструвала остання економічна криза, у випадку, якщо фінансові інституції мають багато ризикованих вкладів в операції одного клієнта чи однієї групи клієнтів, це може призвести до значних втрат банків. Для уникнення цього депутати, зокрема, пропонують обмежити ризиковані банківські операції, включаючи міжбанківську торгівлю, максимум 150-ма млн.. євро, або 25% власних коштів банків, які можуть вкладатися в ризиковані операції одного клієнта чи однієї групи клієнтів. При цьому, проект доповіді передбачає, що банки повинні будуть звітувати наглядовим органам країн-членів про свої ризиковані вклади.

Депутати також підтримали створення Колегії наглядових комітетів країн-членів ЄС для спрощення співпраці наглядових органів при нагляді за діяльністю транскордонних банківських установ. При цьому, Комітет вважає це лише першим кроком до створення більш інтегрованої європейської системи нагляду, враховуючи нездатність національність наглядових установ ефективно здійснювати контроль за діяльністю транскордонних фінансових інституцій. У зв’язку з цим, депутати пропонують Єврокомісії до кінця року напрацювати пропозиції щодо посилення ролі наглядової системи на рівні ЄС.

Депутати також підтримали пропозиції Єврокомісії щодо сек’юритзації інвестицій та кредитних дефолтних свопів.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту у квітні.