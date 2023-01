Педро Паскалю і Беллі Рамзі доручили зробити Джоела і Еллі своїми персонажами.

Провідні актори шоу The Last of Us, Педро Паскаль і Белла Рамзі, не проходили гру Naughty Dog, яка лягла в основу екранізації. Частина користувачів розкритикували виконавців головних ролей за це. Шоуранер Крейг Мазін відреагував на претензії і пояснив, з чим пов'язане таке рішення.

"Багато людей занепокоїлися, коли новина стала відома. Було прикро знати, що у нас є, і бачити, що люди сумніваються", — зазначив шоураннер в інтерв'ю The Washington Post.

Мазін заявив, що Паскалю і Рамзі спеціально сказали не проходити The Last оf Us. Творці хотіли побачити, як головні актори інтерпретують образи Джоела і Еллі. Вони отримали достатньо творчого простору без орієнтації на першоджерело.

"Я не тренував її [Рамзі], щоб вона повторювала манери Еллі. Я не тренував її, щоб вона повторювала ритми Еллі. Я не вчив її робити нічого, окрім як всередині сцен, я давав їй знати, які наміри були в діалозі і в тексті", — продовжив Мазін.

Потім шоуранер заявив, що він і співкерівник Naughty Dog Ніл Дракманн повинні були показати нові версії героїв: "Це наша робота. Це робота Ніла і моя робота викласти всі [аспекти] Еллі та Джоела на сторінці. Ми знаємо Еллі та Джоела повністю. Ми знаємо їх зсередини і зовні, не тільки в тому вигляді, в якому вони були втілені Троєм Бейкером і Ешлі Джонсон, але і просто з нуля, коли Ніл все продумав. І як ми з ним створювали ці нові версії".

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

