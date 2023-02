Події проекту розгортатимуться в Демасії.

У середині січня завдяки рейтинговому агентству Південної Кореї стало відомо про розробку The Mageseeker: A League of Legends Story — нової одиночної гри у всесвіті популярної МОВА League of Legends. І ось через місяць Riot Forge, видавничий підрозділ Riot Games, офіційно анонсував проект.

Компанія опублікувала ролик з інформацією про проєкти, заплановані на 2023 рік. На відео вперше показали Тhe Mageseeker, головного героя гри Сайласа і кілька геймплейних кадрів. За створення екшен-RPG відповідає студія Digital Sun, відома за Moonlighter. Вона також працює над поки не анонсованою новинкою в партнерстві з 11 bit studios.

В описі проєкту сказано: "The Mageseeker: A League of Legends Story — це двомірна піксельна рольова гра, дія якої розгортається в Демасії, могутньому королівстві у світі Рунтерри, яке прагне обмежити те, що воно вважає забороненою магією, але водночас саме користується чаклунством для підтримання порядку. Грайте за Сайласа, мага-втікача, чиї пошуки помсти зруйнують оманливий світ Демасії — світ, побудований на крові та поту магів".

Користувачам пообіцяли активний ігровий процес у дусі ізометричних екшенів у фентезійному антуражі. А сюжет буде присвячений демонстрації сили та пошукам справедливості. The Mageseeker вийде на ПК і консолях, але точна дата поки не повідомляється.

Які одиночні ігри у всесвіті League of Legends створюються і вже вийшли

У 2021 році під егідою Riot Forge були випущені Ruined King: A League of Legends Story і Hextech Mayhem: A League of Legends Story від студій Airship Syndicate і Choice Provisions відповідно.

Перша — це тактична RPG про протистояння з Вієго і його Чорним туманом, а друга — ритмічна гра про любителя вибухів Зіггса.

Раніше Riot Forge також анонсувала пригоду Song of Nunu: A League of Legends Story з розповіддю історії Нуну і Віллумпа і CONV/RGENCE: A League of Legends Story — екшен-платформер з Екко в ролі протагоніста.

