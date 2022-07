Проект з'явиться в самий "жаркий" період осені, коли видавці випускають великі новинки.

Студія Supermassive Games, відома завдяки Until Dawn, і видавництво Bandai Namco Entertainment готуються випустити нову частину антології The Dark Pictures з підзаголовком The Devil in Me. Розробники поки не оголошували дату релізу гри, але вона вже стала відома завдяки датамайнеру під псевдонімом ALumia_Italia. Якщо вірити отриманій інформації, проект надійде в продаж 30 листопада поточного року.

Блогер виявив відомості про запуск The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me в файлах Microsoft Store. Сервіс часто виступає генератором витоків. Користувачі отримують доступ до даних, які зашифровані в файлах магазину, і розголошують секретну інформацію.

А головне, що відомості завжди підтверджуються. Останній приклад — піратський екшен Skull and Bones від Ubisoft. В кінці червня той же ALumia_Italia покопався в файлах Microsoft Store і дізнався, що гра повинна вийти 8 листопада. Через тиждень розробники підтвердили цей витік.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — основні подробиці

Це четверта частина антології жахів, в якій Supermassive Games втілює різні піджанри хорора.

Сюжет гри розповідає про групу режисерів-документалістів, яка прибула в копію "Замку вбивств" серійного злочинця. Споруда виявилася пасткою маніяка-маніпулятора. Лиходій влаштував для персонажів різні смертельні випробування, в яких вони повинні боротися за свої життя.

Геймплей в The Devil in Me буде типовим для проектів в жанрі Інтерактивне кіно. Користувачі повинні вивчати оточення, вибирати варіанти дій і брати участь у швидких QTE-івентах.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me заявлена для ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

