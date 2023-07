Поки доступні тільки карти з "Дихання смерті", але в майбутньому проєкт обіцяють розвивати. Крім цього, підтримується мультиплеєр.

Користувачам стала доступна браузерна версія культової гри "Герої Меча і Магії III". На її розробку у ентузіастів пішло більше, ніж три роки – за цей час було написано близько 100 000 рядків коду мовою JavaScript.

Культова гра працює в браузері на комп'ютерах/планшетах та iPhone/Android із будь-якою роздільною здатністю екрана. Поки доступні тільки карти з "Дихання смерті", але в майбутньому проєкт обіцяють розвивати. Крім цього, підтримується мультиплеєр.

Зараз веб-версія "Героїв 3" все ще в беті, так що розробники попереджають про можливі баги. Пограти можна за посиланням – проєкт повністю безкоштовний.

Більшість гравців напевно знайомі з культовою грою 1999 року під назвою "Герої Меча і Магії 3" (Heroes of Might and Magic 3 The Shadow of Death). Ця покрокова стратегія завоювала серця безлічі фанатів, а початок 2000-х ознаменувався виходом офіційних доповнень і модифікацій.

Пізніше "Герої" змінювали розробників і видавців. Протягом наступних двох десятиліть було випущено ще чотири нові версії гри та багато аддонів. Гра перейшла на тривимірну графіку, отримала сучасну візуалізацію й стала навантажувати комп'ютери на повну потужність. Однак, в наступних частинах серії, не залишилося тієї затишної атмосфери, яка була притаманна третій частині.

