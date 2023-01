Окремі кадри в точності повторюють фрагменти з першоджерела.

Серіал The Last of Us від HBO і Sony сильно сподобався як критикам, так і глядачам. Одним із аспектів, за який шоу похвалили, є точність адаптації. Картина багато в чому успадковує гру і навіть детально повторює окремі кадри. Це підтверджує порівняння серіалу з творінням Naughty Dog.

Фрагменти з шоу та інтерактивної версії The Last оf Us зіставили журналісти видання IGN в недавньому ролику. Відео в черговий раз доводить, що творці екранізації з великою повагою поставилися до гри. Ключові для розповіді кадри перенесені на малі екрани з граничною точністю. Це стосується ракурсів, операторської роботи і всяких невеликих деталей. Репліки героїв в такі моменти теж взяті з гри.

Яскравим прикладом служить епізод з втечею, коли в Остіні почалася активна хвиля зараження. Головний герой Джоел з дочкою Сарою і братом Томмі намагалися вибратися з міста. У момент втечі на машині окремі кадри демонструються з салону автомобіля від лиця дівчинки, як це зроблено в грі.

Те саме стосується палаючої ферми знайомого Джоела та Томмі. Персонажі проїжджають повз будівлю і згадують про неї. Аналогічний акцент зроблено в першоджерелі.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

Вас також можуть зацікавити новини: