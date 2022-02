Ціни знизилися в тому числі на ексклюзиви PlayStation.

Sony організувала в PlayStation Store масштабний розпродаж під назвою "Вибір критиків". Знижки в рамках акції досягають 60 %. Пропозиція активна до 16 лютого, 23:59 за київським часом.

Серед товарів на розпродажі зустрічаються торішні хіти, а також ексклюзиви PlayStation. До перших відносяться Call of Duty: Vanguard, Far Cry 6, Tales of Arise, Riders Republic, Life Is Strange: True Colors та інші. А в список других увійшли God of War, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart і Ghost of Tsushima Director's Cut. Окремо варто відзначити 40% знижку на Marvel's Guardians of the Galaxy, яка стала "пропозицією тижня". Придбати гру про "Вартових Галактики" можна за 1199 гривень.

Кращі акційні товари

Call of Duty: Vanguard — 1299 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 1138 гривень;

Far Cry 6 — 1139 гривень;

Ghost of Tsushima Director's Cut — 1419 гривень;

Assassin's Creed Valhalla — 1019 гривень;

Deathloop — 1199 гривень;

Riders Republic — 1049 гривень;

Life Is Strange: True Colors — 1199 гривень;

God of War — 324 гривні;

Kena: Bridge of Spirits — 979 гривень;

It Takes Two — 699 гривень;

Back 4 Blood — 1199 гривень;

Tales of Arise — 1399 гривень;

Red Dead Redemption 2 — 679 гривень;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 1724 гривні;

Final Fantasy VII Remake — 799 гривень;

Mass Effect Legendary Edition — 1099 гривень;

Sekiro: Shadows Die Twice — Game of the Year Edition — 999 гривень.

