Вистріли дозволяють по частинах знищувати автомобілі.

В іграх рідко зустрічається вражаюча система руйнування оточення. Вона була присутня у всіх частинах Battlefield і Red Faction, а щоб згадати інші проекти, де можна знищувати будівлі і різні об'єкти, доведеться знатно напружитися. До згаданих серій шутерів в майбутньому може приєднатися ще одне творіння. Мова про поки ще не анонсовану гру від шведської студії VRESKI. Нещодавно команда опублікувала відео з тестуванням своєї нової системи руйнування машин. Виглядає вона дуже реалістично.

У ролику, який розробники виклали в Twitter, демонструється перестрілка з солдатами на парковці. Головний герой використовує пістолети в двох руках і автомат, щоб вбивати супротивників. При попаданнях час трохи сповільнюється, хоча, можливо, це не ігрова механіка, а навмисне рішення з метою підкреслити видовищність.

Так як бій відбувався на парковці, то в якості укриттів використовувалися машини. Вони мають однакові моделі, але для тестування їх зовнішній вигляд не має значення. Від пострілів в автомобілях розбивається скло, і виглядає процес дуже вражаюче. Всюди літають дрібні уламки, що демонструє, скільки сил вклала VRESKI в реалізацію частинок.

Інші переваги системи руйнування машин від шведської студії

Колеса можна пробити, після чого транспорт реалістично осідає.

Двері і капот відлітають, якщо випустити в них кілька обойм. Це відкриває простір для стратегічного планування. Машини не можуть бути вічним укриттям.

Руйнування супроводжується відповідними візуальними ефектами.

На жаль, VRESKI не розповіла, в якій грі з'явиться продемонстрована система. Минулим проектом студії став ізометричний шутер The Hong Kong Massacre.

Автор: Назар Степорук