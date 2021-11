Роль дісталася актрисі на ім'я Наташа Мамба.

Творці серіалу по The Last of Us вже давно заявили, що він не буде в точності повторювати події першої частини ігрової серії. Шоу відзначиться новими епізодами, і нещодавно цьому знайшлося чергове підтвердження. До складу майбутньої екранізації приєдналася Наташа Мамба. Темношкіра актриса перевтілиться в персонажа, якого не було в грі.

Нову героїню звуть Кім Тембо, і на поточний момент це всі відомості про неї. Про роль дівчини в сюжеті і її взаємовідносинах з Джоелом і Еллі інформація не надходила. Що стосується Наташі Мамби, то у неї не було багато ролей. Першою роботою актриси стала короткометражка "501", яка вийшла в 2014 році. Потім вона засвітилася в серіалах "Бестія" і "Розповідь служниці".

Варто також відзначити, що в Мережу просочилися офіційні концепт-арти Джексона. Поселення вцілілих стане однією з локацій, які покажуть в серіалі по The Last of Us. На зображеннях можна побачити будинки, натовпи людей і оборонні споруди.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої виявився імунітет до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону серіалу $200 мільйонів.

Автор: Назар Степорук