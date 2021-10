Педро Паскаль відмінно виглядає в ролі головного героя.

У Мережі опублікували багато фото і відео зі зйомок екранізації The Last of Us. Матеріалами поділився портал Den of Geek, а користувач Twitter під псевдонімом KristinRaworth виклала перший кадр з Педро Паскалем в образі Джоела. Одяг у головного героя відповідає першоджерелу.

Свіжі кадри демонструють різноманітні декорації на вулицях Едмонтона. Саме в цьому канадському місті проходять зйомки серіальної адаптації The Last of Us. На опублікованих зображеннях і відео можна помітити знищені машини, які обвив плющ, кам'яні перешкоди, зарослі всілякою рослинністю вулиці і так далі. Декорації відповідають антуражу гри. Вони підтверджують, що знімальна команда має намір з граничною точністю відтворити атмосферу The Last of Us в майбутньому шоу.

Особливо вражає фото, де крупним планом показано будівлю мерії Едмонтона. Навколо неї звели кілька споруд. Мабуть, вони потрібні для подальшого застосування комп'ютерної графіки. У прийдешньому серіалі будівля повинна виглядати покинутою.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої виявився імунітет до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконують Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону серіалу $200 мільйонів.

Автор: Назар Степорук