В кінці минулого року було проведено дослідження на основі пошукового трафіку, яке дозволило визначити 10 найочікуваніших ігор 2023-го. А зараз з'явився аналогічний рейтинг, але з кардинально іншими результатами. Він був сформований на основі масштабного користувацького голосування.
Опитування провело західне видання IGN — одне з найпопулярніших і найіменитіших в індустрії. Загальну кількість респондентів визначити не вдалося, тому що голосування ділилося на раунди, в яких пропонувалося вибрати одну з двох новинок. Потім на основі перемог і поразок кожного з претендентів в "дуелях" формувався список з найочікуваніших ігор. Біля кожного проекту присутній відсоток фанатів, які його вибрали.
Першу позицію в рейтингу з мінімальним відривом зайняв екшен про Людину-павука Marvel's Spider-Man 2. На другому місці розташувалася The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, що в цілому очікувано, адже серію дуже люблять на Заході. А замикає першу трійку Star Wars Jedi: Survivor — новий блокбастер у всесвіті "Зоряних вій". У першій половині рейтингу також знаходяться екшен-RPG Starfield і нова гра за мотивами "Гаррі Поттера" Hogwarts Legacy.
10 найочікуваніших ігор 2023 року на основі голосування користувачів
- Marvel's Spider-Man 2;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Star Wars Jedi: Survivor;
- Starfield;
- Hogwarts Legacy;
- Final Fantasy XVI;
- Ремейк Resident Evil 4;
- Ремейк Dead Space;
- Assasin's Creed Mirage;
- Diablo IV.
Повний список з 45 проектів можна подивитися за посиланням. У ньому присутні Kerbel Space Program 2, Company of Heroes 3, Minecraft Legends, Homeworld 3, Payday 3, Sons of the Forest та інші.