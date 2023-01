Опитування організувало видання IGN.

В кінці минулого року було проведено дослідження на основі пошукового трафіку, яке дозволило визначити 10 найочікуваніших ігор 2023-го. А зараз з'явився аналогічний рейтинг, але з кардинально іншими результатами. Він був сформований на основі масштабного користувацького голосування.

Опитування провело західне видання IGN — одне з найпопулярніших і найіменитіших в індустрії. Загальну кількість респондентів визначити не вдалося, тому що голосування ділилося на раунди, в яких пропонувалося вибрати одну з двох новинок. Потім на основі перемог і поразок кожного з претендентів в "дуелях" формувався список з найочікуваніших ігор. Біля кожного проекту присутній відсоток фанатів, які його вибрали.

Першу позицію в рейтингу з мінімальним відривом зайняв екшен про Людину-павука Marvel's Spider-Man 2. На другому місці розташувалася The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, що в цілому очікувано, адже серію дуже люблять на Заході. А замикає першу трійку Star Wars Jedi: Survivor — новий блокбастер у всесвіті "Зоряних вій". У першій половині рейтингу також знаходяться екшен-RPG Starfield і нова гра за мотивами "Гаррі Поттера" Hogwarts Legacy.

10 найочікуваніших ігор 2023 року на основі голосування користувачів

Marvel's Spider-Man 2; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; Star Wars Jedi: Survivor; Starfield; Hogwarts Legacy; Final Fantasy XVI; Ремейк Resident Evil 4; Ремейк Dead Space; Assasin's Creed Mirage; Diablo IV.

Повний список з 45 проектів можна подивитися за посиланням. У ньому присутні Kerbel Space Program 2, Company of Heroes 3, Minecraft Legends, Homeworld 3, Payday 3, Sons of the Forest та інші.

