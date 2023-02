Цілком ймовірно, що її можуть випустити.

Ігрові керівники зі студії Obsidian Entertainment Тім Кейн і Леонард Боярські хотіли б побачити оновлену версію Fallout: New Vegas. Вони вважають, що знакова RPG заслуговує на ремастер.

Журналісти видання The Gamer поспілкувалися з директорами з нагоди виходу The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Це нове видання екшен-RPG 2019 року випуску з версіями для консолей поточного покоління. Розмова торкнулася Fallout: New Vegas, адже саме з нею найчастіше порівнювали The Outer Worlds.

Виробничий директор Obsidian Ерік Демілт пояснив, що при розробці гри студія ніколи не ставила в пріоритет графіку. Він також розповів, чому проєкт все ще має багато шанувальників: "Коли вона [Fallout: New Vegas] вийшла, у неї були проблеми зі стабільністю. Їх вдалося подолати, і тепер люди можуть повернутися до цієї гри, тому що ці персонажі та історії просто багаті, і люди хочуть бути там".

Потім слово взяв Тім Кейн і згадав оновлену версію: "Не те щоб це залежало від мене, але хіба графічний ремастер Fallout New Vegas не був би приголомшливим?" Боярські погодився з думкою колеги.

Детальніше про Fallout: New Vegas

Це рольова гра, реліз якої відбувся в 2010 році. За створення проєкту відповідала Obsidian Entertainment, а Bethesda Softworks, як власник прав на франшизу Fallout, значилася видавцем.

На запуску RPG відзначилася жахливим технічним станом. Однак це не завадило New Vegas стати культовою. Гру люблять за продуманий і варіативний сюжет, цікаві додаткові завдання і чудово реалізовану атмосферу постапокаліпсису.

Microsoft придбала Obsidian у 2018 році, а Bethesda Softworks — у 2021 році. Після цього фанати почали фантазувати про продовження New Vegas, адже розробники і власники прав увійшли до складу однієї компанії.

За даними інсайдера і редактора порталу VentureBeat Джеффа Грабба, розробка сиквела активно обговорювалася в минулому році. У створенні гри були зацікавлені як Obsidian з Bethesda, так і Microsoft. Однак з тих пір інформація щодо цього не надходила.

