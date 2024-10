Розробники спростували чутки про закриття проєкту.

Нещодавно на Reddit з'явилися чутки про скасування сиквела The Wolf Among Us, інтерактивного фільму від Telltale Games, який підкорив гравців у 2013 році. Однак сама Telltale спростувала спростувала ці домисли.

Представники Telltale дали коментар виданню Eurogamer, у якому зазначили, що зазвичай вони не звертають увагу на чутки в інтернеті, але цього разу вони зобов'язані запевнити, що робота над грою триває і вони з нетерпінням чекають моменту, коли зможуть поділитися новими деталями про проєкт.

Раніше користувач Reddit під ніком Fabulous_Abrocoma_41 (зараз акаунт видалено) повідомляв, що проєкт зіткнувся з дефіцитом фінансів і наразі перебуває в критичній точці, де студія ухвалює рішення продовжувати або закрити розробку.

Нагадаємо, що Wolf Among Us 2 був анонсований у 2017 році, однак після закриття Telltale Games у 2018 році, розробку було призупинено. Але вже за рік студія була знову відкрита з новим менеджментом і розробка сиквела детектива почалася з нуля.

Трохи про The Wolf Among Us

The Wolf Among Us - це інтерактивна пригодницька гра, розроблена компанією Telltale Games і випущена 2013 року. Гра заснована на коміксах Fables Білла Віллінгема і занурює гравців у похмурий нуарний світ, де казкові персонажі живуть серед звичайних людей. Головний герой - Бігбі Вовк, шериф Фейблтауна, якому належить розслідувати загадкові вбивства і підтримувати порядок серед фейблів, що живуть у Нью-Йорку. Сеттінг поєднує в собі елементи кримінального трилера, містики та нео-нуару, а сам сюжет розвивається залежно від рішень, які приймає гравець.

