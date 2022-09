Користувачі виявили дитячий лист Джоелу від Томмі.

У ремейку The Last of Us з підзаголовком Part I студія Naughty Dog значно поліпшила візуальну складову. Проект також збагатили безліччю деталей, наприклад, робочими вагами на одній з локацій. Сюди ж відноситься свіжа знахідка користувачів — мила "великодка", яка пов'язана з головним героєм.

Коли користувачі проходять пролог в The Last of Us Part I, вони керують Сарою, дочкою Джоела. У цей момент можна детально вивчити будинок сім'ї. І якщо придивитися, то на одній зі стін вдасться виявити дитячий лист головному герою від Томмі — його молодшого брата і одного з важливих сюжетних персонажів гри.

Першим "великодку" виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом capnflacid. Він опублікував скриншот, на якому видно текст повідомлення Томмі. Молодший брат Джоела розповів про свою поїздку в літній табір. У листі також згадується, що головний герой збирав власний мотоцикл. Томмі хотів на ньому покататися, але мама хлопців, схоже, була не в захваті від цієї затії.

У коментарях користувачі відразу почали фантазувати про приквел The Last of Us з Джоелом і Томмі в ролі протагоністів. А ще фанати відзначили, що в листі вперше згадуються батьки Міллерів.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

