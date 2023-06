А ось наступні проєкти, які дістануться користувачам, поки не оголошено.

Магазин Epic Games Store радує черговою порцією подарунків. Користувачі можуть отримати theHunter: Call of the Wild і набір для Idle Champions of the Forgotten Realms. Акція триватиме до 29 червня, 18:00 за київським часом. А ось наступні безкоштовні ігри не оголошено. Можливо, Epic Games поки не домовилася з партнерами. Хоча є ймовірність, що компанія вирішила взяти паузу в роздачах.

Детальніше про безкоштовні ігри в EGS

theHunter: Call of the Wild — це симулятор полювання від студії Expansive Worlds. Користувачам належить зануритися в реалістичний світ, відвідати різні регіони і добувати трофеї. У грі реалізовано великий арсенал зброї — від луків до гвинтівок. Її потрібно підбирати, відповідно до виду тварини, на яку йде полювання. Проєкт також включає кооператив і змагальний багатокористувацький режим, де гравці здатні перевірити свої навички.

Idle Champions of the Forgotten Realms — це умовно-безкоштовна стратегія з рольовими елементами у всесвіті Dungeons & Dragons. Користувачам належить збирати команду з різноманітних персонажів, прокачувати їх, підбирати екіпіровку і битися з безліччю ворогів. Набір, який можна отримати в Epic Games Store, включає п'ять героїв, ексклюзивний міфічний образ і скрині зі спорядженням.

