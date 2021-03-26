Star Wars Battlefront II / фото Electronic Arts
У цифровому сервісі Epic Games Store почався "Весняний розпродаж" зі знижками до 75% на інді-хіти та гучні блокбастери. Ігри за зниженими цінами можна буде придбати до 8 квітня.
УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
- Tom Clancy's Splinter Cell – 18 грн (знижка 75%);
- Star Wars Battlefront – 174 грн (знижка 75%);
- Tyranny (Gold Edition) – 177 грн (знижка 75%);
- Cities: Skylines – 107 грн (знижка 75%);
- Jurassic World Evolution – 289 грн (знижка 75%);
- Rayman Origins – 41 грн (знижка 70%);
- Tropico 5 – 97 грн (знижка 65%);
- Star Wars Battlefront II – 469 грн (знижка 60%);
- Tropico 6 – 289 грн (знижка 50%);
- Rage 2 – 929 грн (знижка 50%);
- Tales from the Borderlands – 486 грн (знижка 25%);
- Among Us – 55 грн (знижка 20%);
З повним списком пропозицій можна ознайомитися на сторінці розпродажу.
Також нагадаємо, що в Epic Games Store проходить безкоштовна роздача ігор. До 1 квітня всі користувачі можуть забрати назавжди незвичайний інді-слешер з елементами пінболу під назвою Creature in the Well.