Star Wars Battlefront II / фото Electronic Arts

У цифровому сервісі Epic Games Store почався "Весняний розпродаж" зі знижками до 75% на інді-хіти та гучні блокбастери. Ігри за зниженими цінами можна буде придбати до 8 квітня.

УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

  • Tom Clancy's Splinter Cell – 18 грн (знижка 75%);
  • Star Wars Battlefront – 174 грн (знижка 75%);
  • Tyranny (Gold Edition) – 177 грн (знижка 75%);
  • Cities: Skylines – 107 грн (знижка 75%);
  • Jurassic World Evolution – 289 грн (знижка 75%);
  • Rayman Origins – 41 грн (знижка 70%);
  • Tropico 5 – 97 грн (знижка 65%);
  • Star Wars Battlefront II – 469 грн (знижка 60%);
  • Tropico 6 – 289 грн (знижка 50%);
  • Rage 2 – 929 грн (знижка 50%);
  • Tales from the Borderlands – 486 грн (знижка 25%);
  • Among Us – 55 грн (знижка 20%);

З повним списком пропозицій можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Також нагадаємо, що в Epic Games Store проходить безкоштовна роздача ігор. До 1 квітня всі користувачі можуть забрати назавжди незвичайний інді-слешер з елементами пінболу під назвою Creature in the Well.

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Автор: Сергій Коршунов