У цифровому сервісі Epic Games Store почався "Весняний розпродаж" зі знижками до 75% на інді-хіти та гучні блокбастери. Ігри за зниженими цінами можна буде придбати до 8 квітня.

УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Tom Clancy's Splinter Cell – 18 грн (знижка 75%);

Star Wars Battlefront – 174 грн (знижка 75%);

Tyranny (Gold Edition) – 177 грн (знижка 75%);

Cities: Skylines – 107 грн (знижка 75%);

Jurassic World Evolution – 289 грн (знижка 75%);

Rayman Origins – 41 грн (знижка 70%);

Tropico 5 – 97 грн (знижка 65%);

Star Wars Battlefront II – 469 грн (знижка 60%);

Tropico 6 – 289 грн (знижка 50%);

Rage 2 – 929 грн (знижка 50%);

Tales from the Borderlands – 486 грн (знижка 25%);

Among Us – 55 грн (знижка 20%);

З повним списком пропозицій можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Також нагадаємо, що в Epic Games Store проходить безкоштовна роздача ігор. До 1 квітня всі користувачі можуть забрати назавжди незвичайний інді-слешер з елементами пінболу під назвою Creature in the Well.

