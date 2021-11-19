Британські дослідники запевняють, ідеальні обійми - це ті, які тривають від п’яти до десяти секунд – не більше і не менше.

Британські науковці з’ясували, як правильно обійматися. Цю тему вивчали одразу у трьох університетах. Там провели ґрунтовне дослідження та виявили кілька важливих закономірностей.

Британські дослідники запевняють, ідеальні обійми - це ті, які тривають від п’яти до десяти секунд – не більше і не менше. А коротші, або довші притискання, здаються не надто приємними. Однак це ще не все. Важливе й розташування рук: щоб одна людина поклала руки на талію, а інша – на шию або плечі.

"Це були чудові обійми. Чудові! Я б навіть сказав – мої найкращі сьогодні", - каже один із дослідників.

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Також науковці попереджають - щоб обійми були справді незабутніми, варто уникати схрещених рук. "Ми виявили, що чоловіки більш схильні до цього. Вони обіймаються міцніше, й частіше за жінок перехрещують руки", - зазначила автор дослідження Анна Дурен.

Навіть попри пандемію дослідники закликають не уникати обіймів, а навпаки - обійматися частіше, адже вони дуже корисні для психіки.

"Обійми – завжди знак підтримки. А це робить людей щасливими та менш тривожними. Люди думають: я неодмінно з усім впораюся", - переконує викладач психології Наталі Боулінг, повідомляє ТСН.

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Автор: Віолетта Орлова